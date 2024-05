Jeux Olympiques 2024 : L’annonce inquiétante de Griezmann

Thibault Morlain

Depuis ce mercredi, les joueurs de l’équipe de France sont rassemblés à Clairefontaine, marquant le début du rassemblement pour l’Euro. Mais une autre compétition fait parler : les Jeux Olympiques. D’ici quelques jours, Thierry Henry communiquera une première liste en vue de cet événement. Quels seront les joueurs appelés ? A l’approche du moment fatidique, Antoine Griezmann a répété son envie de disputer les JO.

Sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry sera également aux commandes de la sélection olympique cet été aux JO. Le champion du monde 98 doit d’ailleurs prochainement livrer une première liste, ayant la possibilité de faire appel à 3 joueurs de plus de 23 ans. De quoi intéresser du beau monde, mais encore faut-il que les clubs jouent le jeu et libèrent les joueurs. On le sait, Kylian Mbappé est intéressé par les Jeux Olympiques, mais le Real Madrid pourrait le bloquer. Une situation qui semble être la même pour Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid.



PSG : Il annonce le verdict pour le transfert de Griezmann à Paris https://t.co/0FA4JLI935 pic.twitter.com/3J9wW5hbQV — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Griezmann aux JO, l’Atlético n’est « pas trop pour »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Antoine Griezmann a été question sur les Jeux Olympiques à venir. La star de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de France a alors confié : « Mon envie est toujours la même : faire les JO. Ça serait un rêve. Mais après c’est le club qui décide. Pour l’instant, ils ne sont pas trop pour. A voir, ça va se décider dans les derniers moments. Je peux rien faire d’autre. Si ça peut mettre en cause mon avenir à l’Atlético de Madrid ? Non pas du tout ».

« C’est un rêve »