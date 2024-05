Jeux Olympiques 2024 : Le Real Madrid a tranché pour Mbappé 

Alexis Brunet

Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, il est un grand compétiteur. L'attaquant veut jouer toutes les compétitions et les remporter. Depuis un certain temps, il postule donc pour participer aux Jeux Olympiques. Mais le champion du monde 2018 n'est pas le seul à avoir son mot à dire, puisque son futur club, qui devrait être le Real Madrid, doit donner son accord. Et malheureusement, cela ne devrait pas être le cas.

Le 14 juin prochain débutera officiellement l'Euro en Allemagne. L'équipe de France fait d'ailleurs partie des favoris pour remporter la compétition. Les Bleus, emmenés par Kylian Mbappé sont très motivés à l'idée de s'offrir un titre qui fuit la France depuis 2000.

Kylian Mbappé veut disputer les JO

Après l'Euro, certains Bleus auront peut-être la chance de disputer les Jeux Olympiques. C'est notamment le souhait de Kylian Mbappé, mais cela pourrait être compliqué. En effet, enchaîner les deux compétitions ne laisserait que peu de repos à l'attaquant.

Mbappé : L’inquiétude de Riolo pour l’équipe de France https://t.co/aOnCx6Wses pic.twitter.com/9jvbYRvYAl — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Le Real Madrid ne veut pas voir Mbappé aux JO