Wembanyama : Du très lourd se prépare pour les Jeux Olympiques ?

En janvier dernier, Joel Embiid affolait les compteurs, inscrivant pas moins de 70 points face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. La star des 76ers avait alors été bien aidée par Nicolas Batum. Le Français a d’ailleurs raconté une anecdote à propos de cette rencontre XXL d’Embiid et d’une de discussions avec Wembanyama qui pourrait annoncer du lourd pour l’équipe de France aux Jeux Olympiques.

Après une première saison XXL avec les Spurs, Victor Wembanyma, élu Rookie Of the Year en NBA, a désormais la tête tournée vers les Jeux Olympiques. Cet été, le crack français sera avec les Bleus de Vincent Collet pour tenter d’aller décrocher la médaille d’or. A ses côtés, on devrait notamment retrouver un certain Nicolas Batum. Le joueur des Philadelphie 76ers pourrait d’ailleurs préparer du très lourd pour faire briller Wembanyama aux JO.

NBA : Récompense historique pour Wembanyama https://t.co/vvglAdYlaR pic.twitter.com/BI50hqcjTV — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Tu vois cet été, je peux te faire la même chose »

Cette saison, en NBA, Nicolas Batum a d’ailleurs déjà fait briller Joel Embiid, c’était face aux Spurs de Victor Wembanyama. Une rencontre durant laquelle le natif de Yaoundé a inscrit 70 points. Invité par First Team , Batum a alors raconté une anecdote sur cette rencontre et Wembanyama : « J’ai une anecdote par rapport au match à 70 points d’Embiid. Toutes mes minutes étaient avec Joel sur le terrain, et c’est moi qui devait lui donner les ballons à l’intérieur. Tout le match Wemby me regardait, je le regardais, et je lui disais : « Tu vois cet été, je peux te faire la même chose ». C’est quelque chose que je n’avais plus faite depuis 3 ou 4 ans, mais que j’ai faite aux Sixers ».

« C’est quelque chose que j’adore faire »