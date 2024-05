NBA : Wembanyama marque encore l’histoire et surpasse des légendes !

Sacré rookie de l’année pour sa première saison avec les Spurs, Victor Wembanyama était également parmi les trois finalistes pour le titre de meilleur défenseur de l’année, remporté par son compatriote Rudy Gobert. Ce mardi, les All-NBA Defensive Team ont été dévoilées et Wemby figure dans la première, ce qui n’avait jamais été le cas pour un rookie auparavant.

Meilleur contreur de la NBA, avec 3,6 contres de moyenne par match, Victor Wembanyama était logiquement un des prétendants au titre de meilleur défenseur de l’année. Une distinction qui est finalement revenue à Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), pour la quatrième fois de sa carrière. Le rookie des Spurs était malgré tout parmi les trois finalistes, tout comme Bam Adebayo (Miami Heat).

Logiquement, Victor Wembanyama était pressenti pour figurer dans la All-NBA Defensive First Team. Elle a justement été dévoilée ce mardi et on y retrouve bien évidemment le nom de l’international français, tout comme celui de son compatriote Rudy Gobert. Pour les accompagner, ce sont Bam Adebayo, Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Herb Jones (New Orleans Pelicans) qui ont été plébiscités.

Ce qui fait entrer Victor Wembanyama un peu plus dans l’histoire. En effet, il est le premier rookie de l’histoire de la NBA à figurer dans une All-NBA First Team. D’autres joueurs avaient été sélectionnés dans les meilleures équipes défensives de la Ligue pour leur première saison, mais dans la seconde et non dans la première. Cela avait été le cas pour Kareem Abdul-Jabbar (1969-70), Hakeem Olajuwon (1984-85), Manute Bol (1985-86), David Robinson (1989-90) et Tim Duncan (1997-98). Pour sa première année, Victor Wembanyama a donc fait mieux que ces cinq légendes de la NBA.

San Antonio's Victor Wembanyama is the first rookie to be selected to the Kia NBA All-Defensive First Team. The NBA has named an All-Defensive Team (First Team and Second Team) annually since the 1968-69 season.Wembanyama is the sixth rookie to earn a spot on the Kia NBA… pic.twitter.com/GnP8DcQ1zD