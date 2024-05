La NBA dévoile les All-Rookie Teams, avec Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a annoncé ce lundi les deux All-Rookie Teams, qui récompensent les 10 meilleurs rookies de la ligue. Victor Wembanyama a été nommé à l’unanimité, tout comme son rival Chet Holmgren. Bilal Coulibaly, l’autre Français qui aurait pu prétendre à une sélection dans l’un des deux groupes, n’a pas été retenu.

À nouveau récompensé, Victor Wembanyama est la tête d’affiche de la All-Rookie First Team. La NBA a dévoilé la liste des 10 meilleurs rookies de la saison ce lundi, répartis dans deux équipes. Le Français Bilal Coulibaly a reçu quelques votes, mais n’a pas été sélectionné.

La All-NBA First Team avec Victor Wembanyama et Chet Holmgren

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) et Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), les deux premiers du vote pour le titre de Rookie de l’année, ont été nommés à l’unanimité dans la première équipe. Les 99 votants leur ont tous donné une voix pour la First Team. Brandon Miller (Charlotte Hornets), troisième finaliste pour le trophée de Rookie of the Year, n’a manqué que d’un vote pour l’unanimité. L’équipe est complétée par Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) et Brandin Podziemski (Golden State Warriors), deux des grandes révélations de cette classe de draft.

All-NBA Second Team avec Dereck Lively et Amen Thompson

La deuxième équipe est menée par Dereck Lively (Dallas Mavericks) et Amen Thompson (Houston Rockets), qui sont parmi les jeunes les plus prometteurs de la cuvée. Les deux joueurs ont reçu respectivement 26 et 10 votes pour la First Team, dont ils n’étaient pas très loin. Keyonte George (Utah Jazz), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder) et GG Jackson II (Memphis Grizzlies) sont trois belles surprises de leur équipe.

Bilal Coulibaly et Toumani Camara ne font pas la liste finale

Bilal Coulibaly (Washington Wizards), blessé en fin de saison, n’a pas été récompensé pour ses débuts dans la ligue. Le Français, septième choix de la draft, a réalisé un excellent départ, mais a ralenti pendant la deuxième moitié de la saison. Il a donc logiquement reçu 14 votes pour la deuxième équipe, un total tout de même honorable. Le Belge Toumani Camara (Portland Trail Blazers) a également reçu deux votes pour la seconde équipe, après une saison surprenante.