NBA : Rudy Gobert se moque d’une légende après avoir réalisé le plus gros retour de l’histoire lors d’un Game 7

Florian Barré

Cette nuit, les Nuggets, champions en titre de la NBA, sont tombés contre une équipe de Minnesota revancharde. Battus 4-1 au premier tour des playoffs par Denver la saison dernière, les « Loups » ont refusé de tomber une deuxième année consécutive face aux hommes de Michael Malone. Ainsi, l’impensable s’est produit lors du Game 7, alors même que les Timberwolves étaient menés de 20 points à la mi-temps.

Après avoir remonté un déficit de 0-2 pour prendre l’avantage 3-2 dans la série face aux Minnesota Timberwolves, peu d’observateurs imaginaient que les Denver Nuggets allaient voir leur saison se terminer le dimanche 19 mai. Pourtant, c’est bien ce qui s’est produit. Après avoir remporté le Game 6, Anthony Edwards, Rudy Gobert et consorts se sont déplacés jusque dans le Colorado pour décrocher leur billet pour les finales de Conférence Ouest. Une mission qui est rapidement devenue périlleuse puisque Nikola Jokic et Jamal Murray ont fait régner l’ordre en première période, créant une avance de 20 points (58-38) à la pause.

NBA : Frustrés, les Nuggets réagissent après leur élimination https://t.co/vVJpPDvFM9 pic.twitter.com/e4VKupIm0s — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Une fin de match irréelle

Mais ça, c’était avant que les choses s’effondrent. Les Timberwolves ont clôturé le quart suivant sur une séquence de 28-9 et sont repassés devant de 10 points en fin de match. En d’autres termes, le Minnesota a réussi le plus grand come-back de l’histoire lors d’un Game 7, pour finalement s’imposer 98-90, à l’extérieur, face aux champions en titre. « C'est un moment spécial. C'est une sacrée équipe avec le meilleur joueur de la planète (Jokic), et cette série était folle. Ce jeu était un microcosme de la série. » a déclaré le coach Chris Finch après la rencontre.

Gobert se moque de Charles Barkley