NBA : Quelle draft pour les Spurs de Victor Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs, détenant le quatrième et le huitième choix de la prochaine draft, se trouvent face à une décision cruciale. Les dirigeants doivent choisir avec soin pour renforcer l’équipe autour de Victor Wembanyama, suite à une première saison historique qui a mis la franchise sous pression.

La prochaine draft de la NBA offre une première occasion pour les San Antonio Spurs d’améliorer leur équipe autour de Victor Wembanyama. S’ils décident de conserver leurs deux choix, cela pourrait leur permettre de recruter un nouveau talent autour duquel construire leur équipe. Mais quels joueurs devraient-ils choisir ?

Quatrième choix : un meneur pour Victor Wembanyama

Avec le quatrième choix de la draft, les Spurs ont l’embarras du choix. Ils peuvent donc utiliser cet atout pour améliorer leurs deux principaux défauts : le tir et la création de jeu, notamment pour mieux servir Victor Wembanyama. Reed Sheppard, meneur de l'Université du Kentucky, a un profil qui semble répondre à leurs besoins principaux.

Le joueur de 19 ans a terminé la saison avec une moyenne de 12,5 points, 4,5 passes et 4,1 rebonds, et un impressionnant taux de réussite de 52,1 % à trois points. Des questions subsistent quant à sa capacité à devenir un meneur titulaire en NBA, mais il est sans doute le joueur le plus prometteur et le plus complémentaire avec Wembanyama que San Antonio pourrait obtenir à cette position.

Son coéquipier Rob Dillingham, avec qui il partage les responsabilités à l’extérieur, pourrait également être une bonne option. Les deux ont d’ailleurs exprimé leur désir de jouer avec Wemby . Le Serbe Nikola Topic semble également être un choix crédible.

Huitième choix : dynamiser l’attaque des Spurs

Les Spurs disposent déjà de nombreuses options défensives dans leur équipe, à commencer par Victor Wembanyama. Ils ont maintenant besoin de renforcer leur potentiel offensif et devraient continuer à se concentrer sur les lignes extérieures. C’est pourquoi Dalton Knecht, qui a explosé cette saison à Tennessee, est une piste intéressante.

L’ailier a terminé la saison avec des moyennes de 21,7 points et 4,9 rebonds, et un solide 39,7 % à trois points. Malgré ses lacunes défensives, qui pourraient être partiellement compensées à San Antonio, son potentiel offensif pourrait permettre à la franchise texane de franchir un cap.

Si Rob Dillingham est toujours disponible à ce stade de la draft, il resterait une cible idéale. De même pour Matas Buzelis, qui se verrait bien jouer aux côtés de Wembanyama. Cody Williams, malgré sa saison décevante à Colorado, est régulièrement mentionné comme une option possible.