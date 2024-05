NBA : Sur le départ, Ingram pourrait rejoindre les Spurs de Wembanyama

Florian Barré

Comme souvent, la loterie a réservé son lot de surprises. Une d’entre elles concerne les San Antonio Spurs puisque la franchise texane bénéficiera de deux choix dans le top 10 lors de la Draft 2024. Cette nouvelle pourrait d’ailleurs intéresser les New Orleans Pelicans, qui chercheraient à construire une nouvelle team autour de Zion Williamson, ce en commençant par se séparer de Brandon Ingram.

Ce dimanche soir, lors de la loterie annuelle, les San Antonio Spurs ont obtenu les quatrième et huitième choix (via Toronto) de la prochaine Draft NBA. Cela va permettre aux Texans de récupérer deux talentueux prospects qu’ils pourront ensuite trader afin de renforcer leur roster autour de Victor Wembanyama. Parmi les franchises qui pourraient être intéressées, Brandon Robinson nomme celle de la Nouvelle-Orléans : « Les Pelicans estiment qu’il y a quelques jeunes joueurs accessibles via les premiers choix de la Draft qu’ils pourraient associer à Zion Williamson afin de franchir un palier. » a révélé l’insider et animateur télé.

Un duo Brandon Ingram - Victor Wembanyama ?

Cela va de pair avec les propos du journaliste Marc Stein, qui affirme même qu’un asset de choix serait déjà en préparation : « Il parait de plus en plus clair au sein de la ligue que les Pelicans vont se montrer agressifs sur le marché des transferts pour se débarrasser de Brandon Ingram avant le début de la saison prochaine. » a déclaré Stein. On peut alors imaginer une association Wembanyama - Ingram puisque ce dernier prend de moins en moins de place dans le roster de la NO avec la prise de pouvoir de Zion.

Ingram perd de sa superbe aux Pels

Pour rappel, Brandon Ingram est un ailier de 26 ans, qui a déjà été All-Star NBA. Il reste sur une saison mitigée, que ce soit individuellement ou collectivement. Si ses moyennes semblent correctes - 20.8 points, 5.1 rebonds et 5.7 passes par match en moyenne - ce sont les pires depuis son départ des Los Angeles Lakers en 2019. De plus, sa franchise a été swipée lors du premier tour des playoffs par le Thunder d’Oklahoma City. De quoi espérer respirer un nouvel air ?