NBA - Loterie : Grands gagnants, grands perdants… Quels sont-ils ?

Florian Barré

Ça y est, l’ordre de la Draft NBA 2024 est fixé. Après la loterie de dimanche, les Hawks d'Atlanta ont récupéré le premier choix, alors même qu’ils l’avaient que 3% de chance d’obtenir un tel gain. Les Wizards de Washington, les Rockets d’Houston et les Spurs de San Antonio complétant le top quatre. De leur côté, les Detroit Pistons, les Charlotte Hornets et les Portland Trail Blazers perdent gros.

Si la Draft 2024 semble moins prestigieuse que celle de 2023, en raison de la non-présence d’un joueur aussi prometteur que Victor Wembanyama, récupérer le premier choix de draft reste malgré tout un précieux sésame. La loterie a ainsi décidé de récompenser les Atlanta Hawks, qui ont déjoué tous les pronostics pour décrocher le choix n°1, suivis par les Wizards, les Rockets et les Spurs. Bien que la cuvée de cette année ne soit pas considérée comme la meilleure classe de draft de l'histoire de la NBA, il y a toujours des diamants bruts à trouver, et certaines équipes auront plus de chances de les extraire que d'autres.

Detroit perd gros

En effet, parmi les franchises qui devront attendre plus que prévu avant de pouvoir s’exprimer le soir de la Draft, on retrouve les Detroit Pistons, grands perdants de la loterie… Trois saisons, un total de 54 victoires, et seulement trois choix n°5 à se mettre sous la dent. Pour la troisième année consécutive – et la deuxième de rang au cours de laquelle ils ont affiché le pire bilan de la ligue – les Pistons sont sortis du top quatre lors de la loterie. Cette saison a été particulièrement épouvantable, se terminant avec un record de franchise de 68 défaites, dont la plus longue séquence de revers en une seule saison de l'histoire de la NBA avec 28 matchs.

Atlanta, grand vainqueur !

Déjà attendu pour faire bouger les choses cet été, le front office des Hawks a désormais encore plus d'options après avoir remporté le choix n°1 à la loterie pour la première fois de l'histoire de la franchise, ce malgré les quelques 3% de chances d’y parvenir. Armé de deux atouts commerciaux potentiellement précieux en la personne de Trae Young et Dejounte Murray, ainsi que du premier choix de draft, le directeur général d'Atlanta, Landry Fields, va avoir du pain sur la planche pour faire les bons choix en vue du prochain exercice. En somme, après une saison décevante à Atlanta, l'espoir renaît.