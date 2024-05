Grosse surprise en NBA, les favoris au titre flanchent déjà !

Florian Barré

Ce lundi soir, les Minnesota Timberwolves ont encore surpris de nombreux observateurs en s’imposant largement devant les Denver Nuggets, champions en titre (106-80). Une deuxième victoire consécutive, à la Ball Arena qui plus est, qui porte le bilan de la confrontation à 2-0 pour les « Loups » avant de retourner à Minneapolis pour deux rencontres. De plus, c’est sans Rudy Gobert, qui attendait un heureux évènement, que Anthony Edwards et consorts ont fait le travail.

La NBA a déjà vu des remontées plus spectaculaires mais les Denver Nuggets sont clairement mal partis dans ces demi-finales de conférence Ouest. Après avoir perdu 106-99 samedi, les hommes de Michael Malone ont de nouveau flanché ce lundi, 106-80. Par ailleurs, Denver a marqué son total de points le plus faible de la saison pour la deuxième fois en deux matchs. Le plus fou est que cela s’est passé à domicile, là où Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr, Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope sont habituellement si forts.

Bronny James valide la première étape en vue de la Draft NBA https://t.co/pmFrEHDdoh pic.twitter.com/VsP7yJJ1QD — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Une série déjà jouée ?

Ainsi, à moins d'ajustements importants lors des matchs 3 et 4, les champions en titre pourraient avoir joué leur dernier match à domicile de la saison. Les Timberwolves ont été la meilleure équipe lors des deux matchs, ce avec une marge écrasante, et reviennent dans le Minnesota avec une chance de clôturer la série à domicile. Ils pourront compter sur le retour de Rudy Gobert, devenu papa d’un petit garçon pour la première fois lundi matin.

Murray et Jokic méconnaissables

Quoi qu’il en soit, même sans le Français, les Wolves ont tenu Jamal Murray - d’habitude si remuant - à 0 point à la pause (huit en fin de match) et Nikola Jokic - favori au titre MVP - à 16 points. Après la mi-temps, il n’y a eu aucun sursaut d’orgueil de la part des Nuggets puisque ceux-ci ne se sont jamais rapprochés à moins de 19 points. Les supporters locaux ont d’ailleurs commencé à quitter la Ball Arena rapidement. De son côté, l’entraîneur-chef de Denver, Michael Malone, a vidé son banc à plus de trois minutes de la fin…