NBA : L’énorme révélation de Kyrie Irving concernant sa réunion avec LeBron James

Florian Barré

L’année dernière, les anciens coéquipiers Kyrie Irving et LeBron James ont failli se réunir. Les deux hommes ont remporté un championnat NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016 et ont envisagé de remettre ça. Depuis leur séparation, « le King » a remporté un titre avec les Los Angeles Lakers quand « Uncle Drew » vise toujours sa deuxième bague et cherche à le faire cette saison avec les Dallas Mavericks.

Lorsqu’il a demandé aux Brooklyn Nets de l’échanger lors de la trade deadline 2023, Kyrie Irving comptait plutôt rejoindre LeBron James que Luka Doncic. S’il ne regrette pas du tout la place qu’il a aujourd’hui en NBA, aux côtés du Slovène, Uncle Drew a cependant clairement envisagé de reformer son duo des Cavaliers avec la superstar des Los Angeles Lakers. À Melissa Rohlin de Fox Sports , le meneur des Dallas Mavericks a avoué la chose tout récemment : « Tout a été envisagé. C’est un très bon ami, un grand frère. Évidemment on a joué ensemble, tout le monde connaît notre histoire. Mais il y a eu tellement de facteurs qui sont entrés en jeu. Lorsqu'il s'agit de décisions business, il faut demander aux GM et aux présidents pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. »

Bronny James valide la première étape en vue de la Draft NBA https://t.co/pmFrEHDdoh pic.twitter.com/VsP7yJJ1QD — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Kyrie Irving encore en lice cette saison avec les Mavs

Aujourd’hui, Kyrie Irving se plaît au Texas. Avec Dallas, il espère rejoindre les Finales NBA en écartant l’Oklahoma City Thunder lors des demi-finales de conférence. De son côté, LeBron James est déjà de retour à la maison. Les Lakers sont sortis du play-in tournament mais ont échoué au premier tour face aux Denver Nuggets (4-1). Après que Dallas ait raté les séries éliminatoires la saison dernière, Irving « avait un vif intérêt à retrouver James... soit à Los Angeles, soit à Dallas », a rapporté Ramona Shelburne d' ESPN en janvier. Pas sûr que ce soit encore le cas aujourd’hui.

Irving aux Lakers, c’est impossible… Et le scénario inverse ?