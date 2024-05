Bronny James valide la première étape en vue de la Draft NBA

Florian Barré

C’est officiel depuis peu. Bronny James a été invité avec 77 autres espoirs à la NBA Combine qui se tiendra du 12 au 19 mai prochain à la Wintrust Arena de Chicago. Cette année, pour la première fois, si un joueur refuse l’invitation, il n’est pas éligible à la Draft le mois suivant. Évidemment, il existe des exceptions. Exceptions dont le fils aîné de LeBron James ne fait pas partie.

Ce week-end, la NBA a envoyé des invitations pour la NBA Combine à 78 joueurs - dont les choix les plus attendus tels que Zaccharie Risacher, Alex Sarr et Donovan Cligan, ainsi que Bronny James. Pour la première fois, tous les joueurs invités devront assister et participer à l'événement auquel cas ils ne pourront pas être draftés ensuite. La participation comprendra des examens médicaux, le partage des antécédents médicaux, des tests de mouvements biomécaniques et fonctionnels, des tests de force et d'agilité, ainsi que des tests de performance et des mesures anthropométriques.

Risacher ne participera pas à la NBA Combine, mais ne risque rien

Les joueurs devront également mener des entretiens avec les équipes et participer à des circuits médiatiques, à des séances de développement et bien plus encore. Ils ne seront cependant pas obligés de participer aux 5 contre 5 et à d'autres exercices en direct, mais devront participer à des exercices de tir. Cependant, il existe une poignée d'exceptions, comme le fait d'être encore en saison avec une équipe - ce qui empêchera plusieurs choix de loterie européens projetés, tels que Risacher et Nikola Topic, de participer. Ça fonctionne aussi en cas de blessure ou de tragédie familiale. Ces joueurs devront ainsi faire les activités à une date ultérieure.

Bronny James sera bien présent !

L'inclusion de Bronny James sur la liste de sélection était la première étape nécessaire pour entamer le processus d'obtention de l'autorisation de jouer en NBA après l’arrêt cardiaque subi en juillet. Celui-ci devra être examiné et approuvé par le panel d'aptitude à jouer de la NBA avant de devenir éligible pour participer aux entraînements et à différents exercices. Pour rappel, la draft NBA aura lieu les 26 et 27 juin à New York. Le premier tour se déroulera au Barclays Center de Brooklyn, suivi du deuxième tour le lendemain au studio d'ESPN à Manhattan.