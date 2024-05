NBA : Les Lakers licencient leur coach, quelles sont les raisons ?

Florian Barré

L’élimination au premier tour des playoffs des Lakers aura donc bel et bien coûté à Darvin Ham sa place sur le banc californien. Celui-ci n’aura eu que deux saisons pour s’illustrer à la tête de Los Angeles après un mandat relativement bref de Frank Vogel. Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé la direction à remercier Ham ? Avait-il déjà perdu la confiance de ses joueurs ? Tour d’horizon.

Sans surprise, ce vendredi, les Los Angeles Lakers ont licencié Darvin Ham : « Nous apprécions grandement les efforts de Darvin au nom des Lakers et reconnaissons les nombreuses réalisations accomplies au cours des deux dernières saisons, y compris la remarquable course à la finale de la Conférence Ouest de l'année dernière », a déclaré le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, dans un communiqué. « Nous voulons tous remercier Darvin pour son dévouement et sa positivité. Même si cela a été une décision difficile à prendre, c'est la meilleure ligne de conduite après un examen complet de la saison. Cette organisation restera inébranlable dans son engagement à offrir un championnat aux fans des Lakers du monde entier. »

Une première saison prometteuse et puis…

Ham a été initialement embauché à Los Angeles suite à l'échec de Frank Vogel à intégrer avec succès Russell Westbrook dans la liste. Celui-ci a réussi à convaincre Westbrook d'accepter un rôle de banc et, malgré un départ inquiétant de 10 défaites en 12 matchs, sa première saison à Los Angeles s'est avérée être un succès. Les Lakers ont atteint la finale de la Conférence Ouest et semblaient prêts pour une autre véritable course au titre cette année. Mais des fissures ont commencé à apparaître dès le camp d'entraînement 2023-24, lorsque Ham s'est étonnamment appuyé sur l'agent libre Taurean Prince pour remplacer Jarred Vanderbilt, blessé, dans la formation de départ des Lakers plutôt que de compter sur Rui Hachimura. La décision a surpris de nombreuses personnes au sein de l'organisation qui considéraient ce dernier comme une pierre angulaire de l’effectif.

Lâché par ses joueurs ?