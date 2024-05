NBA : Bouleversement imminent chez les Lakers de LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après l’élimination des Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs, des changements majeurs sont attendus, y compris un possible départ de LeBron James. Le premier devrait survenir cette semaine avec le licenciement très attendu de Darvin Ham, l’entraîneur de l’équipe.

L’échec des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets au premier tour des séries éliminatoires aura des conséquences. Darvin Ham sera le premier à les subir. Selon Jovan Buha de The Athletic , l’entraîneur devrait être licencié avant la fin de la semaine.

« J’ai déjà commencé à entendre des noms »

« La dernière chose que j’ai entendue, c’est que le plan est de licencier Darvin Ham à un moment donné, probablement dès la fin de la semaine et potentiellement dès demain » , a rapporté Buha dans The Athletic NBA Show . « J’ai déjà commencé à entendre des noms de candidats potentiels. » Si la nouvelle doit encore être officialisée, la rupture entre le technicien et la franchise semble actée.

Darvin Ham a perdu le vestiaire

Tout au long de la saison, des rumeurs annonçaient le départ de Darvin Ham cet été. Avec LeBron James approchant la fin de sa carrière à 39 ans, la franchise californienne n’a pas de temps à perdre. Selon les informations de The Athletic , le vestiaire des Lakers est frustré par certaines décisions d’entraînement de Ham. Il était déjà sur la sellette l’année dernière, mais les playoffs surprenants de son groupe, éliminé en finales de conférence par les futurs champions, l’en avaient préservé. En deux ans, l’entraîneur a obtenu des résultats mitigés, avec un bilan de 90 victoires pour 74 défaites et des saisons régulières décevantes.

NBA : LeBron James quittera-t-il les Lakers ? Le pronostic de Draymond Green https://t.co/4F7Xg3xt4u pic.twitter.com/IjSIR6CqaU — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

« Le bon sens s’évapore quand on parle de mon travail »

De son côté, Ham estime que les blessures sont la raison pour laquelle les Lakers n’ont pas atteint leurs objectifs cette saison. « Être critiqué pour le manque de constance de ma rotation, alors que les joueurs n’étaient pas en bonne santé… c’est frustrant » , a justifié l’entraîneur en conférence de presse, après l’élimination de son équipe. « Et j’adore ce travail. J’adore la pression qui vient avec, j’ai toujours été calme au milieu de la tempête […] Mais le bon sens s’évapore quand on parle de mon travail. »

Si les blessures de quelques remplaçants ont pu poser problème à certains moments, Ham a tout de même pu compter sur Anthony Davis pendant 76 matches (son nouveau record en carrière) et LeBron James sur 71 matches. L’argument a du mal à tenir.