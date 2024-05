NBA : Trois cibles à la Free Agency pour les Spurs de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bien que les playoffs continuent, la saison des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama a déjà pris fin il y a deux semaines. La franchise se concentre maintenant sur l’intersaison, avec la draft, mais aussi la free agency où elle a la possibilité de faire un joli coup, disposant de l’un de l’une des plus grandes masses salariales pour signer des contrats. Voici trois joueurs que l’équipe pourrait cibler.

Les San Antonio Spurs sont attendus au tournant cet été. Après la première saison exceptionnelle de Victor Wembanyama, beaucoup espèrent que la franchise texane chamboulera son effectif pendant l’intersaison. Avec plus de 27 millions de dollars à leur disposition, ils ont certainement la capacité financière pour faire de belles transactions. Voici une liste de trois joueurs qui pourraient faire de bonnes recrues.

1. OG Anunoby

Si OG Anunoby décide de ne pas exercer son option de 19,9 millions de dollars, ce qui est très probable, il sera l’un des agents libres les plus prisés de la NBA. L’ailier semble s’épanouir à New York, qui l’a acquis dans un échange avec les Toronto Raptors en décembre, mais rien n’est encore décidé. Les Knicks seront en mesure de lui faire l’offre la plus lucrative en raison des règles de la NBA, mais s’ils adoptent une approche conservatrice, les Spurs pourraient lui faire une proposition financièrement compétitive.

Anunoby est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs de la NBA et pourrait composer un duo effrayant avec Victor Wembanyama. Avec une moyenne de 14,7 points par match et un taux de réussite de 38,7 % à trois points, il a également un profil offensif intéressant. Et à 26 ans, il peut s’intégrer au projet jeune de San Antonio tout en apportant un boost à court terme. C’est une cible qui sera difficile à atteindre, mais peut-être le meilleur coup à jouer à la free agency.

2. Tyus Jones

Cette saison, Tre Jones est devenu une option crédible pour les Spurs à la mène. Cependant, l’amélioration du poste de meneur semble être la priorité immédiate de la franchise. Et son frère, Tyus Jones, est l’un des meilleurs disponibles sur le marché cet été.

À Washington, le joueur de presque 27 ans vient de terminer la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 12 points et 7,3 passes décisives, un taux de réussite à trois points de 41,4 % et seulement un ballon perdu par match. Excellent gestionnaire et tireur fiable, il semble être un choix sûr et réaliste.

3. Markelle Fultz

L’été de San Antonio sera probablement plutôt calme, sans grosse transaction. Cependant, ils pourraient toujours tenter un pari en signant un jeune joueur pour un contrat court. Markelle Fultz, premier choix de la draft 2017, pourrait être un bon pari. Avec des problèmes physiques qui ont limité sa progression, le meneur n’a jamais atteint le potentiel qu’on lui prêtait avant son arrivée en NBA. Son prochain contrat pourrait être sa dernière chance, mais à un prix raisonnable, San Antonio pourrait réaliser un véritable « steal » s’ils parviennent à « réparer » son tir.