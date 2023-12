NBA : Les Raptors et les Knicks lancent la saison des transferts

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La saison des transferts est officiellement lancée en NBA. Les New York Knicks et les Toronto Raptors ont lancé les festivités ce samedi avec une transaction majeure centrée autour de RJ Barrett et OG Anunoby. Au-delà de son importance intrinsèque, ce transfert soulève des questions sur l’avenir des deux équipes.

Plus d’un mois avant la date limite des échanges en NBA, le 8 février, les Knicks et les Raptors ont secoué la planète basket ce samedi. New York a acquis le très convoité OG Anunoby dans un transfert de grande envergure. En contrepartie, Toronto a obtenu plusieurs joueurs prometteurs, dont le Canadien RJ Barrett, ainsi qu’un choix de draft, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN .

Les Knicks mettent la main sur OG Anunoby

Les Knicks s'intéressaient déjà OG Anunoby depuis longtemps, à en croire les rumeurs des dernières années. Spécialiste de la défense, le natif de Londres possède le profil idéal pour jouer sous les ordres de Tom Thibodeau. Cette saison, il affiche des moyennes de 15,1 points et 3,9 rebonds par match et devrait occuper une place centrale dans le projet new-yorkais. Il pourrait jouer son premier match pour sa nouvelle équipe dès lundi, face aux Timberwolves de Rudy Gobert, au Madison Square Garden.



Dans l’échange, New York acquiert également Precious Achiuwa. Un recrutement judicieux pour la franchise, qui avait besoin de renforcer son secteur intérieur pour compenser la blessure de Mitchell Robinson, potentiellement absent jusqu’à la fin de la saison. Malachi Flynn se dirige également vers la Grosse Pomme.

Les Raptors récupèrent un joyau canadien

Alors que plusieurs équipes étaient intéressées par Anunoby, Toronto a réussi à faire monter les enchères. Les Canadiens ont donc récupéré une contrepartie conséquente : RJ Barrett, Immanuel Quickley et le deuxième tour de la draft 2024 des Pistons.



Troisième choix de la draft 2020, RJ Barrett était considéré comme un joueur extrêmement prometteur à son entrée en NBA. Bien qu’il n’ait pas tout à fait répondu aux attentes lors de ses premières saisons, le Canadien de 23 ans a maintenant la possibilité de repartir à zéro dans sa ville natale — un an après avoir signé une extension de contrat de quatre ans pour 120 millions de dollars. Immanuel Quickley, 24 ans, est également un joueur prometteur qui pourrait jouer un rôle important pour la franchise, qui semble déterminée à construire son effectif autour du jeune Scottie Barnes, 22 ans.

Des questions pour la suite