21 points de suture… La drôle de blessure d’un champion NBA 2023

Florian Barré

Élément-clé des champions en titre de la NBA, Aaron Gordon va manquer plusieurs semaines de compétition après avoir été attaqué par un chien le jour de Noël. L’ailier fort des Denver Nuggets a subi des lacérations au visage et à la main droite après avoir été mordu et a eu besoin de 21 points de suture. Cependant, et bien qu’il soit laissé à l’écart pour l’heure, la franchise a rassuré tout le monde en déclarant que Gordon était en bonne condition.

Il n’y a pas de date annoncée pour le retour d’Aaron Gordon à la compétition. La star des Nuggets se repose après avoir été mordue par un chien de la famille le soir de Noël. Pour autant, et malgré les 21 points de suture, il y a de l'optimisme quant au fait que son absence soit de courte durée, a déclaré une source à Adrian Wojnarowski d' ESPN . Cette saison, Gordon possède une moyenne de 13,6 points et 6,9 rebonds par match avec les champions en titre de la NBA. Il a d’ailleurs récolté 16 points et 10 rebonds lors d'une victoire 120-114 contre Golden State juste avant le drame.

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Aaron Gordon soutenu par son entraîneur

« Il tient le coup », a déclaré l'entraîneur des Nuggets Michael Malone après l'entraînement de mercredi. « De toute évidence, c'est une expérience très traumatisante et la chose la plus importante que je lui ai dite est de prendre autant de temps que nécessaire. Nous sommes une famille - dans les victoires, les défaites, et quand les gens traversent des moments difficiles comme Aaron en ce moment. Nous le soutenons. Nous l'aimons. Nous sommes là pour lui. Donc, chaque fois qu'il pourra revenir, nous allons ouvrir nos bras et l'embrasser. J'ai dit à tous les gars de s'assurer qu'il va bien, pour qu'il n'ait jamais l'impression d'être sur une île. »

« Nous avons besoin qu'il guérisse à l'intérieur comme à l'extérieur »