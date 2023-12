NBA : Les Milwaukee Bucks pleurent le décès d’une figure populaire de la franchise

Florian Barré

Herb Kohl, ancien sénateur américain et ancien propriétaire des Milwaukee Bucks de la NBA, est décédé à 88 ans, a annoncé mercredi sa société philanthropique. Il était un sénateur démocrate du Wisconsin et a exercé ses fonctions de 1989 à 2013. Il a acheté les Bucks en 1985 pour 18 millions de dollars et les a vendus en 2014 à Wes Edens et Marc Lasry pour 550 millions de dollars.

Herb Kohl, ancien sénateur démocrate américain du Wisconsin et ancien propriétaire de l'équipe de basket-ball des Milwaukee Bucks, est décédé. Il avait 88 ans. Son décès a été annoncé mercredi par Herb Kohl Philanthropies, qui n'a pas donné de cause mais a indiqué qu'il était décédé des suites d'une brève maladie. « Plus que tout, Herb aimait Milwaukee et le Wisconsin, et c'est là qu'il a choisi de vivre ses jours », a déclaré la fondation Kohl dans un communiqué. « Il a touché un nombre incalculable de vies, et ceux qui l'aiment remarqueront qu'il fait partie des personnes les plus honnêtes qui aient jamais marché sur terre . »

Kohl, seul et unique homme providentiel de Milwaukee

Herb Kohl était une figure populaire dans le Wisconsin, achetant les Bucks pour les empêcher de quitter la ville et dépensant généreusement sa fortune pour des causes civiques et éducatives dans tout l'État. « Grâce à l'achat de l'équipe, le sénateur Kohl a veillé à ce que les Bucks restent à Milwaukee et restent un pilier important de la communauté. Il n'y a jamais eu aucun doute sur son engagement extraordinaire envers la franchise et la ville qu'il aimait, ainsi que sur sa vision et son action sans précédent. On se souviendra à jamais de sa contribution financière pour une nouvelle arène à Milwaukee. Il manquera beaucoup à sa famille NBA. »

L’héritage laissé par Herb Kohl