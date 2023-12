NBA : Kevin Durant dément les rumeurs autour de sa motivation à Phoenix

Florian Barré

Mardi, Adrian Wojnarowski a mis en avant une information selon laquelle Kevin Durant serait frustré par la situation actuelle des Phoenix Suns, au point où certains se demanderaient s’il est encore réellement impliqué dans le projet. Une sortie que le « Slim Reaper » n’a pas apprécié et qui l’a forcé à réagir sur les réseaux sociaux, dénonçant des propos calomnieux rapportés par le journaliste d’ESPN.

Ces dernières heures, Kevin Durant a fait face à des spéculations insistantes concernant sa motivation chez les Suns. Son attitude poserait question selon des propos rapportés par Adrian Wojnarowski : « Si vous parlez aux gens à Phoenix autour de l’organisation des Suns, ils peuvent ressentir la frustration de Kevin Durant. Une partie de cette frustration est certainement causée par les matchs manqués par Bradley Beal. » En effet, le début de saison très délicat de la franchise de l’Arizona pèserait sur KD qui aurait du mal à accepter le manque de talent autour de lui.

« Ces bêtises sont incroyables »

Toujours est-il que ces mots n’ont pas tardé à être repris par l’ailier fort de Phoenix, lui qui a ainsi exprimé son mécontentement sur ces affirmations infondées : « Woj a dit que quelqu’un d’autre ressentait ma frustration, et cette histoire s’est transformée en : 'il a lâché les Suns mentalement' . Ces bêtises sont incroyables, des gens peuvent mentir ouvertement sur mon nom, inventer des histoires, et les gens y croient. Mais quand mes coéquipiers et mes entraineurs expliquent comment je suis en tant que coéquipier dans un vestiaire, vous l’ignorez. »

Durant individuellement irréprochable