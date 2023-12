Dossier Zach LaVine en suspens, Les Lakers préparent un autre trade pour une star de la NBA

Florian Barré

Alors que la NBA a repris il y a deux mois, les Los Angeles Lakers continuent de parcourir le marché à la recherche de renfort pour accompagner LeBron James et Anthony Davis. Si la piste Zach LaVine prend de l’ampleur depuis quelques jours, une nouvelle cible vient d’être dévoilée. L’arrière des Hawks d’Atlanta, Dejounte Murray, serait une « cible potentielle pour les Lakers » d’après Shams Charania.

Ces derniers jours en NBA, deux joueurs ont fait parler d’eux concernant un trade probable à venir. Dans un premier temps, la superstar des Chicago Bulls, Zach LaVine, a été vivement liée aux Los Angeles Lakers. « L’opinion de plusieurs dirigeants a été résumée par un conseiller en personne ce week-end. 'Il va finir à LA. Ils savent que D'Angelo Russell ne peut pas tenir la distance sur une campagne de Playoffs et personne d'autre n'est prêt à bondir pour LaVine’ », a assuré le journaliste d' Action Network Matt Moore.

Dejounte Murray préféré à Zach LaVine ?

Dans un second temps, le grand ami de Trae Young à Atlanta, Dejounte Murray, a lui été associé aux New York Knicks. Sauf que cette fois, il y a de la concurrence. En effet, depuis ce mardi, l’arrière des Hawks est annoncé du côté de la Californie par Shams Charania de The Athletic : « Un joueur qu'on me dit de garder à l'œil, une cible potentielle pour les Lakers, le meneur des Hawks Dejounte Murray. Murray a encore quatre ans, et 120 millions de dollars de prolongation qui entreront en vigueur la saison prochaine, donc c'est un peu mieux quand vous pensez à un salaire raisonnable à gagner alors que vous avez déjà LeBron James et Anthony Davis dans vos livres. »

New York garde le lead sur le dossier