NBA : « J’hallucine de plus en plus », Popovich fait l’éloge d’un candidat MVP

Au cours des dernières années, la superstar des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a sans doute été le meilleur meneur de jeu de la NBA, comme en témoignent ses quatre sélections All-NBA First Team de 2020 à 2023. En ce début de saison, il est d’ailleurs un candidat sérieux au titre de MVP et ne cesse d’impressionner ses pairs, notamment Gregg Popovich, entraîneur-chef des San Antonio Spurs, qui a récemment chanté les louanges du Slovène.

Il est difficile de trouver un joueur de nos jours, se révélant inarrêtable à la fois au scoring et à la passe. Jusqu'à présent cette saison, seul Luka Doncic figure parmi les cinq premiers en termes de moyenne de points et de passes décisives. Une performance remarquable qui marque de nombreux esprits, notamment son compatriote slovène Vlatko Cancar. Dans une récente interview avec DallasBasketball.com , l'attaquant des Denver Nuggets a fait l'éloge de Luka, affirmant qu'il était la norme à laquelle tous les meneurs devraient se conformer : « J'ai l'impression qu'il contrôle le rythme du jeu en n'étant jamais pressé, et il vous attirera jusqu'à la dernière seconde. Il est vraiment bon dans ce domaine. J’ai l'impression que c'est un point d'enseignement pour tous meneurs, juste pour prendre votre temps et obliger la défense à choisir son poison. »

Doncic, moins médiatisé que Jokic, Embiid et Antetokounmpo

Peu importe la façon dont un joueur défend, Doncic fera souvent, si ce n’est pas toujours, le bon choix. Il shoot quand il faut shooter, fait une passe quand il faut faire tourner le ballon. Ainsi, il maintient constamment ses adversaires sur leurs gardes grâce à ses capacités intuitives. Souvent délaissé lorsqu’on parle des trois meilleurs joueurs de la ligue, Gregg Popovich n’oublie pas le Slovène, dont il a loué les qualités après la défaite de San Antonio contre Dallas, 144-119, samedi soir.

« On ne pense pas à lui comme un vrai vrai athlète »