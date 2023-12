NBA : Les Spurs chutent encore, sale soirée pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Après avoir manqué son deuxième match de la saison mardi dernier face aux Milwaukee Bucks, Victor Wembanyama était de retour dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Spurs se sont inclinés pour la 23e fois sur le parquet des Chicago Bulls (114-95). Une soirée compliquée pour le rookie français, auteur de son pire match en NBA.

S’il l’attendait avec impatience, Victor Wembanyama va devoir encore patienter avant de se mesurer à Giannis Antetokounmpo. Les Bucks et les Spurs étaient opposés mardi dernier (132-119), mais Wemby n’était pas présent sur le parquet avec le reste de ses coéquipiers. Le rookie français a été ménagé en raison d’une douleur à la cheville droite, mais il était de retour dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Chicago Bulls.

NBA : Où se situe Victor Wembanyama dans la course au titre de Rookie de l’année ? https://t.co/r8IG06lVoZ pic.twitter.com/lpGJCknrpM — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Il y a des matches comme ça… »

Le retour de Victor Wembanyama n’a pas permis aux Spurs de décrocher leur cinquième victoire de la saison. San Antonio s’est largement incliné sur le parquet des Bulls (114-95) et Wemby a paru en difficulté. Avec 7 points, à 3/8 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes, ainsi que 2 interceptions et 3 contres, le Français a été auteur de son plus mauvais match depuis qu’il a fait ses débuts en NBA. « Il y a des matches comme ça… J’ai essayé de ne rien forcer. Je suis prêt à sacrifier tous mes tirs pour le bien de l’équipe », a confié Victor Wembanyama après la rencontre.

« Il faut marquer ! »