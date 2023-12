NBA : Touché à la cheville, Victor Wembanyama va manquer un match clé

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama manquera son deuxième match de la saison, ce mardi, face aux Milwaukee Bucks. Les San Antonio Spurs ont annoncé que le rookie français n’y prendra pas part en raison d’une douleur à la cheville droite. Il ratera donc son duel contre Giannis Antetokounmpo, mais devrait être en mesure de jouer la rencontre suivante.

Le duel Wembanyama vs Antetokounmpo n’aura pas lieu

La confrontation entre les Spurs et les Bucks était très attendue par les fans, impatients d’assister au duel entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs européens de l’histoire, le « Greek Freak » est indéniablement un modèle pour le Français.



« Il est probablement l’un des joueurs que j’ai le plus étudiés » , a confié Wemby , dimanche dernier, après la défaite de San Antonio face aux New Orleans Pelicans (110-146). « J’aime sa façon de jouer, car il est toujours agressif, il est effrayant pour ses adversaires. J’essaie de prendre exemple sur lui et je suis très enthousiaste à l’idée de jouer contre les Bucks. Ce sera très intéressant. » Il faudra attendre le 4 janvier pour le match retour, dans le Texas, afin d’assister à cet affrontement.

Une absence de courte durée