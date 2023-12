NBA : Première absence pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama ne jouera pas avec les San Antonio Spurs ce vendredi, contre les New Orleans Pelicans. Malgré une gêne à la hanche droite, il avait joué contre les Atlanta Hawks la veille, mais il n’était pas certain d’enchaîner les deux rencontres. Il s’agit de son premier match manqué depuis son arrivée en NBA.

La veille, après la défaite des San Antonio Spurs contre les Atlanta Hawks (135-137), Gregg Popovich avait évoqué la possibilité que Victor Wembanyama ne joue pas ce vendredi contre les New Orleans Pelicans. C’est maintenant confirmé. Le Français ne participera pas à ce match, le deuxième de son équipe en deux jours, à cause de sa hanche droite.

18 matches consécutifs pour Victor Wembanyama

Depuis son arrivée en NBA, c’est la première fois que Victor Wembanyama manque une rencontre. Le rookie a joué les 18 premières de la saison, avec une moyenne de 30 minutes par match. « Je me sens bien » , a-t-il assuré, jeudi, à San Antonio. « En ce qui concerne mon corps, je me sens aussi bien qu’on peut l’espérer à ce stade de la saison. »

« Le pire Victor que nous verrons » : Wembanyama se livre sur ses débuts en NBA https://t.co/xmyBLL9oa9 pic.twitter.com/XcigdMis7A — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Une question de précautions

Il n’est pas rare que les joueurs fassent l’impasse sur une partie d’un back-to-back (deux matches en deux jours) s’il y a le moindre risque. Jeudi, Wembanyama affirmait ne pas avoir été gêné par sa hanche contre les Hawks. Son problème semble sans gravité : il ne s’agit que d’une raideur, selon la franchise. Gregg Popovich, son entraîneur, avait expliqué adopter une démarche « protectrice » par rapport à ce pépin physique. Il s’agit probablement d’une mesure préventive et il serait surprenant qu’il manque la confrontation suivante, le 6 décembre, contre les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert.

Les Spurs sans l’un de leurs piliers

Après avoir perdu leurs 13 derniers matches, les Spurs devront donc composer sans Victor Wembanyama ce vendredi. Ils auront certainement du mal à battre les New Orleans Pelicans de Zion Williamson et Brandon Ingram sans leur meilleur marqueur (19,3 points par rencontre) et meilleur défenseur. De plus, Doug McDermott, qui est malade, sera également absent. Keldon Johnson, qui souffre lui aussi d’une raideur à la hanche, est « probable ».