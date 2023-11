NBA : Impressionné, il dévoile une solution avec Wembanyama

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama est perçu comme le sauveur des Spurs de San Antonio, mal embarqués en ce début de saison. Si les attentes autour du Français ont pu parfois semblé démesurées, ce dernier semble parfaitement répondre présent. Toutefois, l’utilisation du pivot par son entraîneur Gregg Popovich ne semble pas ravir certains observateurs.

Victor Wembanyama réalise de très bons débuts en NBA. Mais alors que certains fans possédaient d’immenses attentes envers le Français né en 2004, mais également en la faculté des Spurs de relever la tête après une saison dernière très compliquée, force est de constater que le début de saison de la franchise texane est raté.

« On comprend mieux pourquoi il avait une telle hype »

Pour Jonathan Givony, expert draft chez ESPN , l’utilisation de Victor Wembanyama par son coach Gregg Popovich laisse à désirer : « Je pense qu’on a vu des flashs avec Wembanyama. On comprend mieux pourquoi il avait une telle hype. Il suffit de le voir jouer pendant 5 minutes et tu te dis, « ok j’ai compris ». Mais je pense que les Spurs tentent toujours de comprendre comment tirer le meilleur de lui. Il y a en plus ces expériences avec Jeremy Sochan en meneur, alors qu’il a passé la majorité de sa carrière en pivot » , a déclaré ce dernier dans des propos rapportés par ParlonsBasket .

« J’aimerais le voir plus souvent dans une situation simple de pick-and-roll »