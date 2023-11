NBA : Ce Français qui pourrait animer le marché des transferts

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avant la date limite des transferts du 8 février, au moins un joueur français pourrait changer d’équipe en NBA. Evan Fournier, actuellement sur le banc des New York Knicks, est en effet une pièce clé dans les négociations menées par la franchise et pourrait bénéficier d’un changement de situation.

Le contrat d’Evan Fournier, d’une valeur de 18,8 millions de dollars, est perçu comme un fardeau pour les New York Knicks, qui ne le font pas jouer. Cependant, son salaire pourrait aussi être sa porte de sortie. Fournier est mentionné dans toutes les rumeurs de transfert, car il pourrait faciliter de grosses transactions. Il pourrait donc quitter la « Big Apple » cette saison, avant la trade deadline du 8 février.

Un atout contractuel pour les New York Knicks

Pour les Knicks, garder Evan Fournier n’a pas d’intérêt sur le plan sportif. Depuis le début de la saison, l’arrière a joué 16 minutes et a passé 16 des 17 matchs de l’équipe sur le banc. Cependant, son contrat de 18,8 millions, avec une option d’équipe de 19 millions pour la saison 2024-2025, représente également un atout pour New York.



En NBA, lors d’un transfert, il faut que les salaires entrants et sortants s’équilibrent dans une certaine mesure. Pour récupérer les contrats de stars, les Knicks devront alors envoyer une masse salariale importante. La plupart des offres de la franchise tourneront autour de jeunes joueurs prometteurs, dont les contrats sont par conséquent encore faibles, et de tours de draft. Le salaire de Fournier pourrait ainsi rendre ces transactions possibles. D’autant plus que l’équipe qui l’accueillera ne sera pas handicapée par son arrivée. Elle disposera de flexibilité grâce à son option d’équipe et pourra simplement décider de le garder ou de le laisser partir pendant l’été.

Evan Fournier dans toutes les rumeurs de transfert

Comme presque chaque saison, New York est au cœur de toutes les rumeurs de transfert. Aucun joueur n’est épargné, peut-être à l’exception de Jalen Brunson. Toutefois, Evan Fournier est le plus souvent mentionné pour les raisons techniques évoquées précédemment. Ainsi, le nom du Français est apparu dans les discussions entourant Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Zach LaVine (Chicago Bulls) et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), entre autres. C’est un bon signe pour l’ancien joueur du Magic, qui souhaite quitter son équipe pour retrouver du temps de jeu en NBA.

Vincent Collet : « Je souhaite qu’il puisse changer d’endroit »