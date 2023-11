NBA : Un cataclysme aux Mavericks, une ère touche à sa fin

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Une page se tourne pour les Dallas Mavericks. Mark Cuban, propriétaire de la franchise depuis 2000 et figure emblématique du sport américain, a décidé de céder la majorité des parts de son équipe NBA. Toutefois, l’accord présente une structure inhabituelle qui permettra à Cuban de conserver le contrôle des opérations.

Après 23 ans en tant que propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban a décidé de passer la main. L’homme d’affaires prévoit de céder ses parts de l’équipe à la famille de Miriam Adelson, la cinquième femme la plus riche des États-Unis d'après Forbes, pour un montant estimé à 3,5 millions de dollars, selon le journaliste Marc Stein et le média The Athletic . Le propriétaire emblématique de la franchise restera aux commandes.

Mark Cuban, toujours en charge à Dallas

Depuis qu’il a pris la tête de la franchise, Cuban est resté proche des joueurs et du terrain. Plus qu’un propriétaire, il est un gestionnaire connu pour son implication, dont l’engagement semble l’emporter sur tout le reste. Son accord avec la famille Adelson stipule ainsi qu’il reste un propriétaire minoritaire, mais surtout qu’il conserve le contrôle total des opérations de l’équipe. Selon Marc Stein, Mark Cuban était plus intéressé par la possibilité de continuer à gérer les Mavericks que par une offre plus lucrative, la franchise étant estimée à 4 milliards de dollars.

23 ans plus tard, un beau retour sur investissement

En 2000, Cuban a acheté les Mavericks pour 285 millions de dollars. Deux décennies plus tard, après la carrière exceptionnelle de Dirk Nowitzki, l’ascension de Luka Doncic et l’expansion du marché sportif à Dallas, l’homme d’affaires devrait réaliser une énorme marge lors de sa vente. Si elle est approuvée par la NBA, il devrait recevoir 3,5 milliards de dollars, soit plus de 12 fois son investissement initial.

Miriam Adelson, nouvelle propriétaire des Mavericks

La vente n’est pas encore officielle, mais elle pourrait le devenir pendant la saison. Miriam Adelson deviendrait alors la deuxième femme à être la propriétaire principale d’une franchise NBA, après Jeanie Buss des Los Angeles Lakers. Adelson, actionnaire majoritaire de la compagnie de casinos Las Vegas Sands, apporte aussi une expertise en immobilier et en divertissement qui pourrait être précieuse pour Dallas, où l’idée d’une nouvelle salle émerge.