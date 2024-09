NBA : «Pire joueur de l’histoire», Gobert se fait dézinguer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Elu 4 fois meilleur défenseur de l’année en NBA, Rudy Gobert a prouvé qu’il était parmi les meilleurs de l’autre côté de l’Atlantique. Pour autant, malgré cela, le Français subit de très violentes critiques de la part des observateurs aux Etats-Unis. Le pivot des Timberwolves est notamment dans le collimateur de Shaquille O’Neal, qui en a d’ailleurs remis une couche sur Gobert, « le pire joueur de l’histoire » à ses yeux.

Aujourd’hui chez les Timberwolves, Rudy Gobert a montré avec la franchise du Minnesota ainsi que le Jazz d’Utah qu’il était parmi les meilleurs joueurs de la NBA. Impressionnant dans la raquette, le pivot français a d’ailleurs été récompensé à 4 reprises du titre de meilleur défenseur de l’année. Un record qu'il détient d’ailleurs avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo. S’il manque encore un titre de champion NBA à Rudy Gobert, ses statistiques parlent tout de même pour lui. Cela n’empêche cependant pas les critiques à l’égard du récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques avec la France. Shaquille O’Neal est l’un des plus gros détracteurs du joueur des Timberwolves et cela continue encore…

Evan Fournier reviendra-t-il en NBA ? Il répond cash https://t.co/7dqHZsLx54 pic.twitter.com/zdpvxt8kTM — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« Qui est le pire joueur de l’histoire ? Rudy Gobert »

Interrogé par Complex et rapporté par Parlons Basket, Shaquille O’Neal a enfoncé Rudy Gobert, n’étant pas tendre du tout avec le joueur des Timberwolves. L’ancien des Lakers a ainsi lâché : « Qui est le pire joueur de l’histoire ? Rudy Gobert. Il est pire que Ben Simmons ? Ben Simmons est un autre raté ».

« Tu as des gars comme lui qui ruinent le système »

Shaquille O’Neal a ensuite précisé sa pensée sur Rudy Gobert, expliquant : « Tu veux savoir pourquoi (Rudy) ? Si tu signes un contrat pour 250 millions, montre-moi (que tu mérites) 250. Il y a une raison pour laquelle je marche bizarrement, pourquoi je ne peux pas tourner mon cou, parce que je ne peux pas, parce que j’ai joué pour mes 120 millions. Donc tu as des gars comme lui qui ruinent le système, parce qu’ils touchent tout cet argent et ils ne savent pas jouer. Je ne respecte pas des gars comme ça. Chaque fois que je fais des commentaires comme ça, les gens pensent que je suis un hater, mais ce sont des faits. Tu as des enseignants, pompiers ou docteurs qui ont un vrai job, et ils ne touchent rien ».