NBA : Contre toute attente, Draymond Green fait l’éloge de Rudy Gobert

Florian Barré

Depuis quelques mois, Rudy Gobert et Draymond Green semblent en conflit. Enfin l’un plus que l’autre. En réalité, le Français n’évoque que rarement, si ce n’est jamais, le cas de l’intérieur des Golden State Warriors. En revanche, Green lui, enchaîne les sorties peu valorisantes à l’égard du pivot des Timberwolves. Cependant, pour une fois, celui qui officie en ce moment comme analyste pour la chaîne TNT, a donné du crédit à la saison de « Gobzilla ».

Lors d’un Warriors - Timberwolves en novembre dernier, Draymond Green étranglait Rudy Gobert durant une légère altercation avec Klay Thompson. Des mois plus tard, les deux hommes ne semblent toujours pas être devenus les meilleurs amis du monde, bien au contraire. Et bien que Green fasse des réflexions sur le niveau du pivot tricolore, de manière quasi quotidienne, celui-ci a récemment voulu rendre hommage au quatrième trophée DPOY remporté par Gobert cette saison. Selon lui, c’est la première fois qu’il l’obtient avec mérite.

Gobert progresse toujours

« Je pense que Rudy Gobert a beaucoup progressé défensivement par rapport à il y a quelques années. Cette année c’est la première fois où je trouve qu’il mérite vraiment le titre de défenseur de l’année. Il va chercher les extérieurs, il sort de la raquette, il switche, il bouge ses pieds. C’est comme si cette année il avait pris personnellement toutes les critiques à son égard au sujet de sa défense, parce que toutes les choses qu’il ne faisait pas, tout à coup il les fait. » a déclaré Green sur son podcast.

Green poursuit sur la différence avec les DPOY précédents