NBA : Les Celtics font un braquage et se rapprochent des finales

Malgré un déficit de 18 points face aux Indiana Pacers ce samedi, les Boston Celtics ont réussi à renverser la situation à la toute dernière minute pour arracher une victoire inattendue (111-114). Jayson Tatum, Jaylen Brown et leurs coéquipiers ne sont plus qu’à un match des Finales NBA, et sont en position idéale pour « sweeper » leurs adversaires.

Alors que la défaite semblait inévitable, les Boston Celtics ont réalisé un braquage contre les Indiana Pacers (111-114), creusant encore l’écart dans la série (3-0). Jayson Tatum, le meilleur marqueur de l’équipe avec 36 points, et ses coéquipiers ne sont plus qu’à une victoire des Finales NBA.

Du début du deuxième quart-temps jusqu’à la dernière minute de jeu, les Pacers menaient. Les Celtics ont repris l’avantage après 36 minutes à courir après le score, grâce à un lancer franc de Jrue Holiday à 39 secondes de la fin. Malgré une performance modeste en attaque (14 points à 4/10 aux tirs), le meneur a été décisif, interceptant une passe d’Andrew Nembhard à trois secondes de la fin pour sceller la victoire de son équipe.

JRUE HOLIDAY WITH THE STEAL ‼️CLAMPS. IN. THE. CLUTCH.BOS up 1 with 1.1 left on ABC pic.twitter.com/w0lOiBeuOb