Comme Bronny James, ces fils de légendes qui ont tenté leur chance en NBA

Alors qu’il se prépare à rejoindre la NBA, Bronny James est confronté à une pression énorme. Le jeune athlète est constamment comparé à son père, LeBron James, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et souvent considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Comme Bronny, voici d’autres fils de légendes qui ont tenté de se faire une place en NBA.

Le nom « James » ouvre assurément des portes, mais il apporte également une pression immense pour Bronny James, le fils de LeBron James. Il n’est néanmoins pas le seul à avoir tenté de faire son chemin en NBA tout en marchant dans les pas d’une légende. Comment ses prédécesseurs s’en sont-ils sortis ?

Bilan mitigé pour les fils de légendes

Plus de 100 duos père-fils ont foulé les parquets de la NBA, y compris certaines légendes. Quelques fils de grands joueurs, comme Domantas Sabonis, fils d’Arvydas Sabonis, ont réussi à s’imposer, comme en témoigne sa deuxième sélection dans une All-NBA Team cette semaine. Gary Payton II, fils de l’ancienne star de Seattle Gary Payton, a connu un début de carrière difficile, mais il a finalement joué un rôle crucial dans le succès des Golden State Warriors, champions en 2022. Dans les années 2000, Luke Walton, fils de Bill Walton, a également remporté deux titres aux côtés de Kobe Bryant.

Cependant, la plupart des cas sont des échecs. Par exemple, Patrick Ewing Jr, fils de Patrick Ewing, n’a réussi à jouer que sept matches dans la ligue. David Stockton, fils de John Stockton, n’en a disputé que six, et son frère Michael, maintenant dans la ligue française, n’a même pas eu sa chance.

D’autres sont toujours en NBA et cherchent à tirer leur épingle du jeu. Scottie Pippen Jr, qui essaie toujours de se faire une place aux Memphis Grizzlies, est l’un des exemples les plus récents. Le fils de Michael Jordan, en revanche, n’a pas réussi à être drafté par une franchise. Cela prouve qu’être le fils d’une légende ne garantit pas le succès, ni même l’opportunité de jouer.

Les fils d’anciens joueurs qui ont réussi

Être le fils d’un ancien joueur reste certainement un avantage. De nombreuses stars actuelles sont les fils d’anciens athlètes, et même de solides joueurs de la NBA. Le père de Stephen Curry, Dell, a joué plus de 1000 matches dans la ligue et le meneur des Warriors admet que celui-ci l’a beaucoup aidé dans l’apprentissage du basket. Il en est de même pour d’autres stars récentes comme Klay Thompson, Jalen Brunson, Devin Booker et Jaren Jackson Jr. Donc, bien que le cas de Bronny James puisse sembler particulier, il n’est pas le seul à avoir suivi cette voie. Tout reste possible pour le fils de LeBron James, bien que son début de carrière s’annonce bien différent de la norme.