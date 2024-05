NBA : Nomination historique pour LeBron James !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'éliminé des play-offs avec les Lakers, LeBron James continue de faire parler de lui en NBA. Et pour cause, le King vient d'être nommé dans l'une des trois équipes types de la saison. Le quadruple MVP est ainsi présent dans la All NBA Third Team. C'est la 20e fois qu'il est retenu dans l'un des trois cinq majeurs de la saison. Un record. Evidemment.

Comme chaque année, la période des play-offs est le moment choisi par la NBA pour décerner ses récompenses. Et il ne manquait plus que les trois All NBA Team. La Ligue nord-américaine divulgue effectivement chaque année les trois cinq majeurs de la saison. Ainsi, 15 joueurs sont récompensés par une présence dans la First, Second et Third Team. Et comme tous les ans, LeBron James est bien là pour encore une fois confirmer son règne sur la plupart des records en NBA.

LeBron James nommé une 20e fois dans les All NBA Team

En effet, malgré une saison en demi-teinte, LeBron James est présent dans la troisième équipe. Et il est bien accompagné avec Stephen Curry (Golden State), Domantas Sabonis (Sacramento), Tyrese Haliburton (Indiana) et Devin Booker (Phoenix). C'est ainsi la 20e fois de sa carrière que LeBron James est présent dans l'un des trois cinq majeurs de la saison. Un record dans la histoire de la NBA puisqu'il devance assez largement Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan, tous nommés à 15 reprises. Chris Paul et Kevin Durant, avec 11 nominations chacun, sont les joueurs en activité les plus proches de LeBron James, qui également le joueur le plus régulièrement présent dans la premières équipe avec 13 apparitions.

Doncic dans la First Team pour la 5e fois de suite

Pour le reste, si la troisième équipe à fière allure, que dire des deux premières. Ainsi Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Luka Doncic (Dallas), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) et le MVP de la saison régulière Nikola Jokic (Denver) composent la All NBA First Team. Jalen Brunson (New York), Anthony Edwards (Minnesota), Kevin Durant (Phoenix), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) et Anthony Davis (Los Angeles Lakers) sont quant à eux dans la All NBA Second Team. Reste désormais à savoir si LeBron James pourra honorer une 21e nomination la saison prochaine.