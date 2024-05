NBA : Exploit historique pour Victor Wembanyama et Rudy Gobert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a dévoilé ce mardi les deux meilleurs cinq défensifs de la saison 2023-2024, honorant deux Français : Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Les deux intérieurs ont reçu le plus de votes pour les All-Defensive Teams et sont les premiers Français à être récompensés lors de la même saison.

Les Français Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont les têtes d’affiche des All-Defensive Teams de la saison 2023-2024, révélées par la NBA ce mardi. Il s’agit d’une première pour la France, ajoutant au caractère historique de la sélection de Wembanyama.

Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans l’histoire

La présence de Wembanyama (San Antonio Spurs) et de Gobert (Minnesota Timberwolves) dans la All-Defensive First Team est une prouesse pour la France, et un signe prometteur en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rudy Gobert, Défenseur de l’année, a été nommé à l’unanimité dans la première équipe par les 99 votants.

Victor Wembanyama est le deuxième joueur qui a reçu le plus de voix, avec 86 votes pour la First Team et 12 pour la Second Team. Un seul votant ne l’a pas jugé digne de la récompense. À 20 ans, le prodige est le premier rookie et le plus jeune joueur à recevoir cette distinction dans l’histoire de la NBA.

Quatre intérieurs dans la First Team, une Second Team d’extérieurs

Le meilleur cinq défensif est complété par Bam Adebayo (Miami Heat), Herb Jones (New Orleans Pelicans) et Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Pour la première saison où les votants ne sont plus soumis à une limite de joueurs par poste, quatre intérieurs et un seul extérieur ont été sélectionnés dans la First Team.

La All-Defensive Second Team est ainsi composée uniquement d’arrières et d’ailiers : Alex Caruso (Chicago Bulls), Jalen Suggs (Orlando), Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves), Derrick White et Jrue Holiday (Boston Celtics). Les Celtics et les Timberwolves, les deux défenses les plus efficaces de la NBA cette saison, sont les seules équipes à avoir deux joueurs primés.