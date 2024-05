Un ancien arbitre de la NBA insulte violemment Chris Paul

Florian Barré

L'arbitrage est toujours un sujet brûlant en NBA. Ainsi, nous avons souvent l'occasion d'entendre les opinions des entraîneurs et des joueurs à ce sujet. Cependant, nous n’entendons que rarement les choses dans le sens inverse. L’ancien responsable de la NBA, Bill Spooner, a souhaité remédier à cela et a récemment parlé du meneur des Warriors Chris Paul. Et autant dire qu’il ne le porte pas dans son coeur.

La NBA emploie 74 arbitres et aucun ne peut se targuer d’avoir un curriculum vitae plus impressionnant que celui de Scott Foster. Il est le leader actif en matière de matchs éliminatoires (252), de matchs des finales NBA (24) et d’années consécutives où il a arbitré en finale (16). De nombreux fans, joueurs et entraîneurs ont cependant une évaluation différente de son travail. Un entraîneur-chef de la NBA, qui a requis l'anonymat par crainte de représailles lors des prochains matchs, a déclaré qu'il considérait Foster parmi les pires arbitres de la NBA, citant son arrogance, son refus d'écouter et sa tendance à inciter plutôt qu'à désamorcer les conflits.

« Il a été l’un des plus gros conn**ds »

Et parmi les joueurs ayant du mal avec la méthode Foster, on peut également retrouvé Chris Paul, qui a eu une querelle bien connue avec l’arbitre vétéran. D’ailleurs, Bill Spooner, ancien arbitre de la NBA, a pris la défense de son homologue en pointant du doigt le comportement de CP3 sur un parquet : « Je vais vous le dire, et je sais que vous m'enregistrez, mais on me demande tout le temps : 'Qui sont les durs, les méchants ?' Et quand je leur dis que Chris Paul, au cours de mes 32 années dans la ligue, a été l'un des plus gros conn**ds auquel j'ai jamais eu affaire, ils disent : 'Pas Rasheed Wallace… ou untel ?' Non, rien de tel que Paul. » a-t-il révélé à The Athletic.

Spooner prend la défense de Foster