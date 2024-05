Nikola Jokic choque la NBA, Anthony Edwards réagit tout sourire

Florian Barré

Ce mardi soir, alors que les Denver Nuggets accueillaient les Minnesota Timberwolves pour le Game 5, Nikola Jokic a vécu une soirée spéciale. Celle-ci a commencé lors du discours du patron de la NBA, Adam Silver, au sujet de son nouveau titre de MVP et s’est terminée par une victoire 112-97 accompagnée d’une performance individuelle de très haut vol. Choqué, Anthony Edwards préfère rire de la situation.

Comme si recevoir son trophée de MVP ne suffisait pas, Nikola Jokic s’est permis d’humilier le meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert, toute la soirée. À la Ball Arena de Denver, les Timberwolves du Minnesota n’ont pas fait le poids face au Serbe. La superstar des Nuggets a inscrit 40 points, 13 passes décisives et 7 rebonds sans perdre une seule fois le ballon pour mener les siens à un succès 112-97. Ainsi, la franchise du Colorado passe de 0-2 à 3-2 dans la série et espère clore l’affaire dès le Game 6.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Rudy Gobert terrassé

« Je n'ai vu aucune faiblesse dans notre défense. J'ai vu le MVP. Il a montré qu'il était le MVP. J'en ris. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas être en colère. C'est le MVP, le meilleur joueur de la ligue, et il l'a montré sur ces trois derniers matchs. Il a été spécial ce soir, je dois lui tirer mon chapeau, il était CE gars ce soir. Je dois lui offrir ses fleurs. Je ne sais pas ce que nous étions censés faire » a déclaré la superstar Anthony Edwards au sujet de Nikola Jokic. Le plus fou dans ce qu’a proposé le Serbe reste sans doute son face à face avec Gobert. Élu DPOY il y a quelques jours, le pivot Français a tout fait pour gêner le Joker dans la peinture. Malheureusement, il n’y avait rien à faire. Jokic a converti 15 tirs sur 22, mais était à 8 sur 9 lorsque Gobert était son principal défenseur.

Jokic entre dans l’histoire et rejoint Chris Paul

Depuis que Jokic a été nommé MVP 2023-24 mercredi dernier, les Nuggets ont remporté trois matchs consécutifs pour prendre le contrôle de la série. Lors des trois victoires, celui-ci a récolté en moyenne 33 points, 9.7 passes décisives, 9.3 rebonds et a tiré à 61% sur le terrain. Par ailleurs, c’est le cinquième match à plus de 40 points de Jokic en séries éliminatoires, mais c’est la première fois qu'il gagne en marquant 40 points ou plus. Il n'est que le deuxième joueur, après Chris Paul, à totaliser 40 points, 10 passes décisives et aucune perte de balle dans un match éliminatoire depuis que les revirements individuels ont été enregistrés pour la première fois en 1977-78.