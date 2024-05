NBA : Jayson Tatum rejoint Michael Jordan sur une liste historique

Florian Barré

La star des Boston Celtics, Jayson Tatum, continue de gravir les échelons en séries éliminatoires. Si le titre de champion NBA lui échappe toujours, il peut cependant se vanter de réaliser une certaine prouesse individuelle lors du Game 4 face aux Cleveland Cavaliers : celle d’avoir réalisé son 26e match à plus de 30 points en playoffs, égalant ainsi la légende Michael Jordan au même âge.

Ce lundi soir, Jayson Tatum a mené sa franchise aux portes des Finales de conférence NBA. Dans une victoire 109-102 face aux Cavaliers, la superstar des Celtics a inscrit 33 points et 11 rebonds. Une performance qui permet aux siens de mener 3-1 dans la série avant de retourner à Boston pour le Game 5. « Ce n'est rien de mieux que de gagner un match éliminatoire sur la route... Il est maintenant temps de bien jouer devant nos fans et de leur donner de quoi leur remonter le moral. » a ainsi déclaré Tatum, confiant.

Tatum rejoint Jordan

Mais en plus d’avoir parmi à sa franchise d’obtenir une avance confortable en vue de la suite de la compétition, Tatum a rejoint un groupe très fermé comportant plusieurs légendes de la NBA, dont Michael Jordan. En effet, en réalisant son 26e match à plus de 30 points en playoffs, l’ailier des Celtics a égalé la légende des Chicago Bulls susmentionnée et la légende des Los Angeles Lakers Jerry West pour le quatrième plus grand nombre de matchs de ce type par un joueur de 26 ans ou moins.

LeBron James loin devant !

LeBron James, qui était présent hier soir pour le match entre Cavaliers et Celtics, est en tête de cette liste avec 40 matchs à plus de 30 points au même âge. Kevin Durant est deuxième avec 33 et Kobe Bryant troisième avec 32. Ensuite, il y a West, Jordan et Tatum, tous avec 26 matchs. Ainsi, cela met en perspective tout ce que Jayson Tatum a accompli à un si jeune âge, puisqu'il est déjà cinq fois All-Star et trois fois membre de l'équipe All-NBA.