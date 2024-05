NBA : Anthony Edwards honnête au sujet des comparaisons avec Michael Jordan

Florian Barré

Si l’on devait sortir un nom de ces playoffs 2024, il s’agirait soit de Jalen Brunson, soit d’Anthony Edwards. En ce qui concerne le second cité, il est constamment comparé à l’une des plus grandes légendes, si ce n’est la plus grande légende de la NBA : Michael Jordan. Et voir son nom associé à « His Airness », « Ant-Man » ne l’accepte pas. Le joueur des Minnesota Timberwolves demande même à ce que cela s’arrête.

« Vous en parlez souvent... je dirais (qu’il ressemble) à un jeune Michael Jordan. Il est incroyable, et le plus impressionnant chez lui, c'est sa mentalité. Je n'ai jamais croisé un gars, ou joué avec quelqu'un qui croyait plus en lui qu'Anthony Edwards. Je crois vraiment qu'il pense être le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur à avoir marché sur Terre, et personne ne peut lui dire le contraire. » Voilà les mots portés tout récemment par Mike Conley au sujet de son coéquipier aux Minnesota Timberwolves. Une déclaration qui vient s’ajouter à de nombreuses autres où Ant-Man est comparé à MJ. Kendrick Perkins d’ ESPN , Draymond Green des Golden State Warriors, Kevin Durant des Phoenix Suns… tous ont été d’accord la semaine dernière pour dire que la star des Loups à ce truc en plus, le faisant passer dans la catégorie des très grands champions, bien que le palmarès ne soit pas encore garni.

« Je ne veux pas être comparé à lui »

Mais lorsque Melissa Rohlin de Fox Sports a demandé à Edwards ce qu’il pensait de toutes ces comparaisons avec Jordan, Ant-Man s’est quelque peu braqué, demandant l’arrêt d’un tel rapprochement avec la légende de la NBA : « Je veux que ça s'arrête. Il est le plus grand de tous les temps, je ne peux pas être comparé à lui. Et ce n'est pas une question de pression, c'est juste pas possible en fait [...] Et même, être le nouveau MJ ou le nouveau visage de la ligue, je m'en fiche de ça. Si mon équipe toute entière pouvait être le visage de la ligue, ça, ça serait génial. »

Des playoffs à l’image des comparaisons reçues

Les 43 points d'Edwards samedi soir lors du Game 1 contre les Denver Nuggets ont fait de lui le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à marquer plus de 40 points deux fois de suite en playoffs à l'âge de 22 ans ou moins. Le seul autre joueur à l'avoir fait cela était Kobe Bryant. Edwards a récolté en moyenne 31 points par match lors du premier tour face aux Suns de Phoenix et est en train de mener sa franchise vers les finales à l’Ouest. En effet, depuis ce lundi soir, les Minnesota Timberwolves possèdent une avance de 2-0 face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic, champions en titre.