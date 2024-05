NBA : Victor Wembanyama officiellement récompensé pour sa superbe saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a officiellement été nommé Rookie de l’année ce mercredi. Cette nouvelle très attendue ancre sa saison dans l’histoire de la NBA. Il est le premier Français et le troisième joueur des San Antonio Spurs à recevoir ce trophée, ainsi que le sixième joueur à être nommé à l’unanimité.

Rookie de l’année à l’unanimité

Bien que la course ait été serrée en début de saison, Victor Wembanyama a largement dominé son rival Chet Holmgren dans les votes. Les 99 votants ont tous choisi Wembanyama sans exception. Holmgren a fini deuxième, nettement devant Brandon Miller, qui complète le podium.

« Wemby » est le troisième joueur à recevoir ce trophée dans l’histoire des Spurs, après David Robinson (1990) et Tim Duncan (1998), deux légendes qui ont passé toute leur carrière dans cette franchise texane. Il succède également à Karl-Anthony Towns (2016) comme le sixième joueur de l’histoire de la NBA à être nommé Rookie of the Year à l’unanimité.

Une entrée triomphale en NBA

Pour sa première saison dans le Championnat nord-américain, Victor Wembanyama a confirmé son statut de premier choix de la draft. L’intérieur a enregistré des moyennes de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres en 29,8 minutes par match. Il a fini en tête des rookies en points et en rebonds et est déjà, à seulement 20 ans, le contreur le plus prolifique de la NBA.

Dès son arrivée, Wembanyama s’est imposé comme le leader des Spurs, surprenant les observateurs avec ses performances remarquables et ses highlights. Il a particulièrement brillé en défense, au point d’être nommé parmi les finalistes pour le titre de Défenseur de l’année — dont le lauréat sera annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les résultats de son équipe, cinquième pire bilan de la ligue avec 22 victoires pour 60 défaites, n’enlèvent rien à sa première année exceptionnelle.