NBA : Qui est le favori pour remplacer Ham à la tête des Lakers ?

Les Los Angeles Lakers sont dans le flou. Non seulement nul ne sait encore si LeBron James sera toujours un Purple and Gold la saison prochaine mais en plus, l’entraîneur Darvin Ham a été licencié et son remplaçant est toujours méconnu. Pour autant, plusieurs noms circulent, plus ou moins intensément, à l’instar de ceux de Tyronn Lue, Mike Budenholzer, Juwan Howard, Phil Handy ou encore JJ Redick.

Le mandat de Darvin Ham en tant qu'entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles a officiellement pris fin vendredi lorsqu'il a été congédié après seulement deux saisons à ce poste. Bien que nécessaire compte tenu de ses performances décevantes, cette décision restait quelque peu surprenante en raison des circonstances de son embauche. Le poste n'était disponible pour Ham que parce que Frank Vogel, qui a mené les Lakers au titre en 2020, a lui-même été évincé en 2022. En somme, la décision de licencier Ham signifie que les Lakers embaucheront leur quatrième entraîneur-chef pendant le mandat de Rob Pelinka au sein du front office. À savoir que les front offices disposent rarement d’une sécurité d’emploi suffisante pour embaucher un quatrième coach.

Tyronn Lue, une cible inatteignable ?

Tout cela pour dire que malgré les liens profonds qu'entretiennent Pelinka (directeur général) et Kurt Rambis (conseiller principal) avec cette organisation, rien ne garantit qu'ils auront la chance de trouver un cinquième entraîneur-chef. Pour leur bien, cette nouvelle embauche doit fonctionner. En gros, plus le temps de laisser du temps au nouveau coach de grandir, il faut performer et vite. Dans ce sens, le favori pour l’heure reste Tyronn Lue selon plusieurs sources et ce, bien qu’il soit l’actuel coach en chef des Clippers. Cependant, celui-ci ne semble pas de cet avis : « Je n’ai pas vraiment de commentaires à faire sur ça. C’est plaisant d’être voulu, c’est toujours agréable. Mais, je l’ai dit, je veux être ici (aux Clippers) et j’espère qu’on pourra concrétiser cela (prolongation de contrat, ndlr). »

Budenholzer et Howard favoris ?

Les autres options concernent d’abord Mike Budenholzer. Problème, Darvin Ham était un disciple de Budenholzer à Atlanta et Milwaukee. De ce fait, les Lakers pourraient craindre un entraîneur partageant les mêmes principes. Ensuite, Juwan Howard a passé six ans sous la direction d'Erik Spoelstra avec le Miami Heat, l'un des apprentissages les plus appréciés qu'un assistant puisse avoir. Marc Stein a rapporté en 2022 que Howard était le premier choix de l'équipe pour le poste lorsqu'ils cherchaient à remplacer Vogel. Il a alors refusé. Aujourd’hui, il serait considéré comme un candidat de compromis entre LeBron James – qui a joué avec Howard à Miami – et Pelinka – qui a joué avec Howard au Michigan. D’autres spéculations de moins en moins intenses mettent en avant Phil Handy, David Adelman, JJ Redick, Terry Scotts, Kenny Atkinson, et enfin… Frank Vogel.