NBA : Ça chauffe entre Jimmy Butler et le Miami Heat !

Florian Barré

Le président du Miami Heat, Pat Riley, a tenu sa conférence de presse de fin de saison ce lundi, après l'élimination de son équipe au premier tour des séries éliminatoires de la conférence Est. Un revers en cinq matchs face aux Boston Celtics qui s’est joué sans un certain Jimmy Butler, blessé. L’ailier s’est ainsi permis de faire une réflexion malvenue face caméra qui a eu le don d’agacer sérieusement Riley.

Évoquant plusieurs sujets lors de sa conférence de presse de fin de saison lundi, le président du Miami Heat a vite répondu aux questions concernant Jimmy Butler, auteur de propos osés quelques heures auparavant. La superstar floridienne s’est fait remarquer en affirmant que s’il avait été disponible pour jouer la série, les Boston Celtics « seraient chez eux ». Il a également confié que s’il jouait avec Philadelphie au lieu du Heat, la franchise pennsylvanienne n’aurait alors pas perdu contre les New York Knicks. Pour rappel, Butler s’est blessé au genou lors d’une défaite face aux 76ers durant le play-in tournament et n’est pas revenu depuis.

Grosse surprise en NBA, les favoris au titre flanchent déjà ! https://t.co/AJNPn8BMzv pic.twitter.com/P6nS2thS9s — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Riley prévient Butler !

Pat Riley s’est alors fendu de mots peu doux à l’égard de son joueur. « Pour qu'il dise ça, je me suis dit : "Est-ce que Jimmy troll ou est-ce que Jimmy est sérieux ?" Si vous n'êtes pas sur le terrain pour jouer contre Boston ou contre les Knicks de New York, vous devriez garder la bouche fermée et garder vos critiques à l'égard de ces équipes. » De surcroît, cette sévère réprimande n’était peut-être pas uniquement basée sur les commentaires de Butler.



Lors de la conférence de presse, Riley a fait référence à la « disponibilité » des joueurs du Heat : « Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans une culture, l'érosion d'une culture, des problèmes dans la NBA qui sont à l'échelle de la ligue en matière de santé et des joueurs manquant des matchs, en matière de disponibilité. Ici, nous sommes à nouveau éliminés au premier tour. Il y a des choses qu'il faut regarder. Celui qui fait le plus bouger les choses dans notre équipe est Jimmy. C'est un joueur incroyable. Ce que j'ai dit à propos du changement, c'est qu'il va devoir réfléchir à ce que nous voulons vraiment qu'il soit . »

Butler veut prolonger, à quel prix ?