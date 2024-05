NBA : L’entraîneur des Spurs compare Wembanyama à une légende

Hugo Chirossel

Drafté en numéro un l’année dernière, Victor Wembanyama a rapidement été comparé à David Robinson et Tim Duncan, deux légendes des Spurs. Gregg Popovich voit d’ailleurs des similitudes entre le second nommé et le Français, que ce soit en ce qui concerne son QI basket ou sa volonté de toujours progresser.

Très attendu en tant que numéro un de la Draft 2023, Victor Wembanyama a fait plus que répondre aux attentes lors de sa première saison en NBA. Chez les Spurs, Wemby a l’opportunité d’évoluer sous les ordres d’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, Gregg Popovich. Auprès de The Athletic , ce dernier s’est exprimé à propos de Victor Wembanyama, qui n’a pas rechigné à accepter les consignes du staff des Spurs.

« Je devais lui montrer qu'il est doué de bien plus de façons qu'il ne le pense »

« Il était beaucoup plus malléable et acceptait plus facilement d'élargir son rôle et son jeu, tant sur le plan défensif qu'offensif. Il faudra lui demander s'il avait l'intention d'être le meilleur bloqueur de la ligue lorsqu'il est arrivé, mais c'était comme une obligation. Nous voulions qu'il soit au panier, qu'il prenne des rebonds et qu'il bloque des tirs. Il aime les tirs à trois points, donc ce n'est probablement pas ce qu'il attendait de moi dès le départ. Mais c'est un compétiteur. Il veut gagner. Il est doué, mais je devais lui montrer qu'il est doué de bien plus de façons qu'il ne le pense. Développer son jeu était une priorité », a déclaré Gregg Popovich.

« Il m'a fait comprendre qu'il possédait les qualités de Tim Duncan »