NBA : Il annonce une révolution avec Wembanyama !

Hugo Chirossel

Après avoir vécu sa première saison en NBA, au cours de laquelle il a fait plus que répondre aux attentes placées en lui, Victor Wembanyama va maintenant découvrir les Jeux Olympiques cet été à Paris. Timothé Luwawu Cabarrot s'est exprimé sur la nouvelle star des Spurs et estime que son arrivée va tout changer en équipe de France.

Place aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour Victor Wembanyama. Après avoir réussi sa première saison avec les San Antonio Spurs, le Français âgé de 20 ans va maintenant découvrir les JO, d’autant plus qu’ils auront lieu à domicile. Une compétition pour laquelle il a de grands objectifs : « Si j’ai la chance de participer aux JO et qu’on tombe avant la médaille d’or, je le verrais comme un échec si je pense qu’on aurait pu mieux faire. Et en même temps, je pense que c’est un objectif très atteignable », a-t-il confié à ce sujet en mars dernier.

«C’est hyper impressionnant»

Dans un entretien accordé à First Team , l’ancien joueur NBA qui évolue désormais à l’Asvel, Timothé Luwawu Cabarrot, s’est exprimé sur la première saison de Victor Wembanyama avec les Spurs : « C’est hyper impressionnant. Après son année à Paris, où il a joué un match par semaine, il a joué 30 matchs, là il doit en jouer presque 80, c’est impressionnant. Franchement, il est hyper performant . »

«En équipe de France, ça va clairement tout changer»