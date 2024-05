NBA : Une superteam pourrait imploser cet été

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Éliminés par les Dallas Mavericks au premier tour des playoffs, les Los Angeles Clippers se trouvent à un tournant de leur projet. Paul George, James Harden et Russell Westbrook, ainsi que leur entraîneur Tyronn Lue, pourraient quitter la franchise cet été. Avons-nous assisté aux derniers matches de cette équipe telle que nous la connaissons depuis cinq ans ?

Depuis 2019, le projet des Los Angeles Clippers tourne autour de Kawhi Leonard et Paul George et figure presque chaque année parmi les candidats au titre. Cependant, avec de nombreux agents libres cet été, dont trois de leurs stars et leur entraîneur, l’équipe pourrait se démanteler.

Paul George, la grande question de l’été

L’arrivée simultanée de Paul George et Kawhi Leonard en 2019 a établi les fondations des Clippers tels que nous les connaissons aujourd’hui. Alors que Leonard a déjà signé une extension de contrat (152 M$ sur trois ans) cette saison, George et la franchise n’ont pas encore trouvé d’accord. Selon Michael Scotto de HoopsHype , l’équipe aimerait conserver le joueur, mais les négociations ont été interrompues, car elle espérait le signer pour un montant inférieur au maximum.

Les deux parties ont jusqu’au 30 juin pour s’entendre. Cependant, Paul George pourrait décliner son option de 48,8 millions de dollars et devenir agent libre pour trouver un contrat maximum. Los Angeles pourrait donc être contrainte de s’aligner sur ses demandes pour éviter de le perdre, mais s’il devait partir, les Philadelphia 76ers et le Orlando Magic apparaissent comme de potentielles destinations pour l’ailier. Ce sera certainement l’un des dossiers les plus brûlants de l’intersaison.

James Harden, Russell Westbrook et plusieurs joueurs de rotation

Les Clippers risquent également de perdre James Harden, qui deviendra agent libre cet été. Arrivé en cours de saison, le meneur s’est imposé comme l’un des piliers du collectif et les dirigeants feront certainement tout leur possible pour le conserver. Cependant, en fonction de leurs finances et de l’évolution de la situation avec Paul George, ils pourraient ne pas être en mesure de lui proposer un contrat suffisamment conséquent alors que la cote du joueur est remontée.

Russell Westbrook, également agent libre, pourrait chercher un rôle plus grand que celui de sixième homme qu’il a dû assumer cette année et un contrat plus important. De nombreux observateurs estiment qu’il ne reviendra pas avec le maillot de l’équipe. PJ Tucker, Daniel Theis et Mason Plumlee, qui avaient tous les trois un temps de jeu faible cette année, pourraient également partir.

Tyronn Lue, un coach convoité

Au-delà des joueurs, Los Angeles devra gérer le cas Tyronn Lue. L’entraîneur a indiqué qu’il préférerait rester à long terme avec la franchise. Très respecté en NBA, il devrait cependant avoir d’autres opportunités. Les Lakers seraient notamment intéressés par son profil et Lue, qui a déjà entraîné LeBron James lors du titre des Cleveland Cavaliers en 2016, pourrait être tenté de revenir entraîner le « King » pour la fin de sa carrière, après que ce dernier lui a fait quelques appels du pied ces dernières saisons.

Si plusieurs de ces éléments décident de quitter l’effectif lors de la free agency, le projet des Clippers pourrait complètement éclater ou, dans le meilleur des cas, prendre une nouvelle direction. Cela pourrait être un véritable coup dur avec le déménagement de l’équipe dans une nouvelle salle, l’Intuit Dome, ce qui constitue un grand changement pour eux.