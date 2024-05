NBA - Wembanyama : Une légende pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a impressionné son monde. Le phénomène des San Antonio Spurs a fait sensation et est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue à son poste. S’il n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, Victor Wembanyama est malgré tout l’un des prétendants pour le titre de meilleur défenseur de l’année. Mais certains estiment que le Français ne doit pas obtenir cette distinction au vu des résultats des San Antonio Spurs cette saison. Shaquille O’Neal ne s’est donc pas privé de pousser un coup de gueule sur le sujet.

«Victor Wembanyama a brisé tous les records, mais...»

« Stephen A. Smith, Shannon Sharpe... Ces gars ne devraient pas avoir le droit de voter pour les trophées en NBA. On devrait prendre 50 Hall of Famers et 50 anciens joueurs. Par exemple, Victor Wembanyama a brisé tous les records, mais selon les critères des journalistes, son équipe ne s’est pas qualifiée pour les playoffs. Alors est-ce qu’il devrait être dans la course pour le Défenseur de l’Année ? » a d'abord lâché le légendaire ex-pivot, passé par les Los Angeles Lakers, le Orlando Magic et le Miami Heat, dans des propos rapportés par Parlons Basket .

Shaquille O’Neal a un «problème avec le système»