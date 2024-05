NBA : Anthony Edwards continue d’être comparé à Michael Jordan par ses pairs

Florian Barré

Après une saison régulière pleinement réussie, Anthony Edwards poursuit sur sa lancée avec les Minnesota Timberwolves. Récemment, il a, avec ses coéquipiers, balayé les Phoenix Suns 4-0 au premier tour des séries éliminatoires de la NBA. Dominant à chaque minute passée sur le parquet, « Ant-Man » a marqué les esprits d’un certain Kevin Durant mais continue aussi d’impressionner Mike Conley, son acolyte chez les Loups.

Anthony Edwards n’en a pas fini de choquer la NBA. Avec 31 points à 51% de réussite aux tirs, 8 rebonds et 6.3 passes décisives réussies en moyenne par match, l’arrière des Minnesota Timberwolves a écrasé les Phoenix Suns au premier tour des playoffs. Ainsi, Kevin Durant a rendu un hommage particulier à son bourreau quelques heures après son élimination : « Je suis tellement impressionné par Ant. C’est le joueur que je préfère regarder. Il a tellement progressé depuis qu’il est arrivé dans la ligue… et il n’a que 22 ans. Son amour du basket crève les yeux, c’est une des raisons pour lesquelles je l’adore. Il est reconnaissant de pouvoir être dans cette position, et il profite de chaque opportunité. C’est quelqu’un que je vais suivre pendant tout le reste de sa carrière. » a lâché le Slim Reaper.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Mike Conley en rajoute une couche

Souvent comparé à Michael Jordan, Edwards reçoit souvent des éloges telles de la part de ses coéquipiers. Ainsi, quand cela provient de la bouche d’un adversaire, c’est certainement encore plus glorifiant, surtout quand il s’agit de Kevin Durant, ancien MVP et double champion NBA. Par ailleurs, avant le match de ce mercredi entre Boston et Miami, remporté par les Celtics, Mike Conley a eu des mots très forts pour son petit frère aux Timberwolves. En effet, celui qui a récemment été nommé coéquipier de l’année par la ligue a été interrogé par Shaquille O’Neal au sujet de la jeune star, la comparant encore une fois à MJ .

« Il pense être le meilleur joueur de tous les temps »