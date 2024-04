NBA : Une star avec Wembanyama ? Il vend la mèche

Hugo Chirossel

Cette saison, sa première en NBA, Victor Wembanyama a fait plus que répondre aux attentes. Tous les adversaires du rookie des Spurs ont été dithyrambiques à son sujet, et cela pourrait en motiver certains à le rejoindre à San Antonio. D’après l’insider d’ESPN Brian Windhorst, des joueurs stars risquent d’exprimer le souhait d’évoluer avec Wemby la saison prochaine.

Après avoir terminé sa première saison en NBA, Victor Wembanyama peut maintenant se concentrer sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France. Les Spurs quant à eux peuvent commencer à réfléchir à quels joueurs ils pourront essayer d'attirer cet été afin de mieux entourer le Français. En ce sens, plusieurs stars pourraient être tentées de venir à San Antonio afin d’évoluer aux côtés de Victor Wembanyama.

« La situation à San Antonio est trop excitante pour que quelqu'un ne veuille pas jouer avec lui »

« Un joueur star, je le prédis, va regarder ce qui se passe à San Antonio et dire : "Je veux être là. Mets-moi à côté de ce type." », a déclaré l’insider d’ ESPN Brian Windhorst dans l’émission The Pat McAfee Show . « Je ne sais pas qui ce sera. Ce ne sera probablement pas un joueur qui est déjà numéro un dans son équipe. À mon avis, ce sera un gars qui est peut-être au milieu de sa carrière et qui se rend compte qu'il ne peut pas gagner tout seul. La situation à San Antonio est trop excitante pour que quelqu'un ne veuille pas jouer avec lui . »

« Trae Young ? C'est un nom intéressant »