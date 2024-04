NBA : Après le fiasco, LeBron James se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

La saison s’arrête là pour les Lakers de LeBron James. Si la franchise de Los Angeles a évité le sweep face aux Denver Nuggets, les coéquipiers de Nikola Jokic ont tout de même été les plus forts dans cette série (4-1). Une élimination qui a immédiatement suscité une question : quid maintenant de l’avenir de LeBron James ? Alors que rien ne dit que le King reviendra avec les Lakers la saison prochaine, le principal intéressé n’a pas échappé aux questions sur le sujet.

Cela fait maintenant deux saisons que les Lakers chutent face aux Nuggets en playoffs. Mais cette année, le revers est arrivé dès le premier tour pour la bande à LeBron James. Avec Nikola Jokic et Jamal Murray, la franchise de Denver n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, s’imposant très facilement dans cette série (4-1). Comme tous les joueurs des Lakers, LeBron James va désormais partir en vacances avec toutefois une incertitude concernant la franchise où il jouera la saison prochaine. Le King a le choix en ce qui concerne son avenir, mais pour le moment, le flou reste total.

« Je n’ai pris aucune décision »

Disposant d’une player option, LeBron James a la possibilité de continuer avec les Lakers la saison prochaine, mais le King peut également rejoindre une nouvelle équipe, d’autant que son fils, Bronny, avec qui il rêve de jouer en NBA, est présent à la Draft cette année. Rapporté par Le Parisien , LeBron James a fait savoir à propos de son avenir : « Je n’ai pris aucune décision. Pour le moment, je veux juste rentrer chez moi profiter de ma famille. Quand je regarde le calendrier, un de mes fils va peut-être être drafté, l’autre s’amuse au basket, ma fille joue au volley, et ma femme fait aussi des choses fantastiques. Et moi je vais devoir me reposer pour être prêt pour le camp d’entraînement dans deux mois avec Team USA ».

« Encore deux ou trois ans sous le capot »