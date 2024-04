NBA : Fiasco pour les Suns de Kevin Durant, les Timberwolves dans l’histoire

Malgré leur accumulation de superstars, les Phoenix Suns n’ont pas pu éviter le sweep face aux Minnesota Timberwolves. Face à un brillant Anthony Edwards, Devin Booker et Kevin Durant n’ont pas pu sauver leur équipe de l’élimination ce dimanche (116-122). Un fiasco total pour la plus grosse masse salariale de la NBA en 2024-25, tandis que les Wolves renouent avec le succès.

Malgré les efforts de Devin Booker et Kevin Durant, les Suns ont perdu leur quatrième match consécutif face aux Timberwolves (116-122) dans la nuit de dimanche à lundi, au premier tour des playoffs. Phoenix est ainsi éliminé, pendant qu’Anthony Edwards et ses coéquipiers avancent vers le deuxième tour pour la première fois depuis 20 ans.

Devin Booker et Kevin Durant ont tout donné pour éviter l’élimination. Booker a inscrit un nouveau record en playoffs, avec 49 points à 13/21 aux tirs en 45 minutes de jeu, l’une des meilleures performances de sa carrière. Durant, lui, a cumulé 33 points à 12/17 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres en 46 minutes.

Le problème, c’est que les deux superstars jouaient à deux. Le reste de l’effectif n’a pas été à la hauteur, aucun autre joueur n’ayant atteint le seuil des 10 points. Bradley Beal, troisième star de l’équipe, a été particulièrement décevant avec seulement 9 points à 4/13 aux tirs et 6 ballons perdus. Cette défaite a clairement exposé la faiblesse des Suns, qui sont trop dépendants de leurs stars et qui auront d'importants choix à faire cet été.

Du côté des Timberwolves, Anthony Edwards a continué sur sa superbe lancée. L’arrière, qui s’impose progressivement comme une superstar en NBA, a cumulé 40 points (13/23, dont 7/13 à trois points), 9 rebonds et 6 passes décisives. Inarrêtable, il a multiplié les actions spectaculaires, dont un puissant dunk à deux minutes de la fin du match, pour passer la première série de playoffs de sa carrière, et la première pour Minnesota depuis exactement 20 ans.

