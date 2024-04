NBA : Sans forcer, les Wolves creusent l’écart face aux Suns de Kevin Durant

Florian Barré

Ce mardi soir, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns n’étaient clairement pas à leur meilleur niveau. Mais cela n’a pas eu d’incidence sur la performance des Minnesota Timberwolves qui se sont tranquillement imposés 105-93 face aux Phoenix Suns pour prendre un avantage de 2-0 au premier tour des séries éliminatoires. Désormais, les « Loups » ont un double rendez-vous dans l’Arizona.

Le match de ce mardi a commencé de la même manière que la fin de celui de samedi. Les Timberwolves ont pris une avance de 8-0 devant une foule bruyante au Target Center. Les Suns ont riposté avec une séquence de 17-7 pour commencer le deuxième quart-temps et sont entrés à la pause avec une très courte avance, 51-50. Alors que Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards étaient particulièrement imprécis en première période, le retour des vestiaires a clairement tourné en faveur du Minnesota puisque les deux hommes se sont réveillés.

McDaniels porte les Wolves

Au final, les Phoenix Suns auront fait la course derrière durant toute la seconde mi-temps. Six joueurs des Timberwolves ont marqué au moins 10 points, y compris les cinq titulaires. Jaden McDaniels a ouvert la voie avec 25 points, huit rebonds et trois passes décisives. Mike Conley et Rudy Gobert ont inscrit 18 points chacun. Quant à Edwards et Towns ? Ils ont contribué, mais rien de comparable à ce à quoi le Minnesota est habitué. Edwards a récolté 15 points à 3/12 aux tirs. De son côté, KAT a terminé avec 12 points à 3/7 aux tirs.

Une performance inquiétante pour les Suns

Chez les Phoenix Suns, Devin Booker a inscrit 20 points, cinq passes décisives et trois rebonds. Kevin Durant a récolté 18 points, six rebonds et deux passes décisives. Eric Gordon en a ajouté 15 en sortie de banc tout en tirant à 3/5 à 3 points. Par ailleurs, les Suns ont perdu 19 fois le ballon. Pire encore, ils ont perdu Grayson Allen lorsqu'il s'est foulé la cheville droite au début du troisième quart. Il n’est pas revenu ensuite et son statut n’est pas clair pour l’heure.