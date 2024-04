NBA : LeBron James gagne du terrain sur Michael Jordan dans le débat du GOAT

Florian Barré

En mai 2020, ESPN a questionné un groupe de 600 fans de la NBA sur le débat entre LeBron James et Michael Jordan pour le titre de plus grand basketteur all-time. Les fans ont choisi entre les deux joueurs dans 17 catégories différentes. La team MJ a remporté les 17 catégories. L’une d’entre-elles devait définir le « meilleur joueur ». Dans celle-ci, Jordan a obtenu 65 % des voix. Mais beaucoup de choses ont changé depuis.

Michael Jordan bientôt surpassé par le King selon les fans ? Quelques mois après le sondage porté sur le débat du GOAT par ESPN , LeBron James a remporté son quatrième titre de champion NBA. Depuis, il est devenu le meilleur scoreur de tous les temps de la NBA, a atteint la barre des 40 000 points et a battu plusieurs autres records fous. Aujourd'hui âgé de 39 ans, James participe à ses 18e séries éliminatoires de la NBA alors que les Lakers de Los Angeles affrontent les Nuggets de Denver au premier tour. En d’autres termes, oui, James a passé ces dernières années à renforcer ses arguments contre MJ .

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Les joueurs de la NBA préfèrent Jordan, mais…

Il semble que le public qui regarde le basket-ball l’ait remarqué, et cela ne concerne pas seulement les fans. The Athletic a mené un sondage anonyme auprès des joueurs de la NBA sur un certain nombre de sujets au cours de chacune des deux dernières saisons. Lorsque 103 joueurs ont été interrogés en 2023, 58.3 % d’entre eux ont désigné Jordan comme le plus grand joueur de tous les temps. James a terminé deuxième avec 33 %. Kobe Bryant était loin au troisième rang avec 6,8 %. Ici, le résultat est assez similaire à celui du sondage auprès des fans, mais avec un MJ perdant un peu de son éclat.

LeBron se rapproche dangereusement